Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор

Вечером 2 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл и Тоттенхэм разошлись миром (2:2), причем шпоры спасли игру на 90+5 минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голы забили Бруно Гимараес и Энтони Гордон. Сороки вели в счете (1:0 и 2:1).

Героем матча стал Кристиан Ромеро, который оформил дубль для гостей и спас игру (78 и 90+5 мин).

Английская Премьер-лига

14-й тур. 2 декабря 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5

Видео голов и обзор матча