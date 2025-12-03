Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ньюкасл
02.12.2025 22:15 – FT 2 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 03 декабря 2025, 02:29
40
0

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги

03 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 03 декабря 2025, 02:29
40
0
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.

Ньюкасл и Тоттенхэм разошлись миром (2:2), причем шпоры спасли игру на 90+5 минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев поля голы забили Бруно Гимараес и Энтони Гордон. Сороки вели в счете (1:0 и 2:1).

Героем матча стал Кристиан Ромеро, который оформил дубль для гостей и спас игру (78 и 90+5 мин).

Английская Премьер-лига

14-й тур. 2 декабря 2025

Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2

Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм).
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), асcист Мохаммед Кудус.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
По теме:
Миколенко получил хорошие оценки за матч против Борнмута
Гвардиола отреагировал на 100-й гол Холанда и победу 5:4 над Фулхэмом
Борнмут – Эвертон – 0:1. Удар Грилиша, горчичник для Миколенко. Видео гола
Тоттенхэм Ньюкасл пенальти чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бруно Гимараеш Энтони Гордон Кристиан Ромеро Ньюкасл - Тоттенхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Футбол | 02 декабря 2025, 06:23 31
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо

Динамо уступило Полтаве, а Шахтер с трудом спас игру с Кривбассом

Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Бокс | 02 декабря 2025, 22:42 5
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру
Звезда бокса из Украины понял, что не станет абсолютом и завершил карьеру

Ломаченко назвал причину своего решения

Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
Футбол | 03.12.2025, 01:25
Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
Кроос – о Винисиусе: на что жалуется легенда Реала?
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Футбол | 02.12.2025, 14:51
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Украинский клуб получил технарь из‑за нарушения лимита легионеров
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02.12.2025, 12:43
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
She Plays. Женская сборная Украины сенсационно переиграла команду Австрии
01.12.2025, 15:05 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 4
Бокс
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 27
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 29
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
Один из лучших боксеров в мире сдал положительный допинг-тест. Скоро бой
02.12.2025, 20:19 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем