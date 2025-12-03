Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2. Шпоры спаслись на 90+5 мин. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Английской Премьер-лиги
Вечером 2 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги.
Ньюкасл и Тоттенхэм разошлись миром (2:2), причем шпоры спасли игру на 90+5 минуте.
У хозяев поля голы забили Бруно Гимараес и Энтони Гордон. Сороки вели в счете (1:0 и 2:1).
Героем матча стал Кристиан Ромеро, который оформил дубль для гостей и спас игру (78 и 90+5 мин).
Английская Премьер-лига
14-й тур. 2 декабря 2025
Ньюкасл – Тоттенхэм – 2:2
Голы: Бруно, 71, Гордон, 86 (пен) – Ромеро, 78, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
