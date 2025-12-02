Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы матча Борнмут – Эвертон

Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Vitality Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Виталйи Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Борнмут» набрал 19 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. «Эвертон» занимает 14-е место, имея в своем активе 18 очков.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Борнмут – Эвертон