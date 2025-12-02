Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы матча Борнмут – Эвертон
Англия
02 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 02 декабря 2025, 20:24
Поединок 14-го тура Английской Премьер-лиги состоится 2 декабря в 21:30 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Во вторник, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Vitality Stadium». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник сборной Украины Виталйи Миколенко выйдет на поле с первых минут.

«Борнмут» набрал 19 баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице. «Эвертон» занимает 14-е место, имея в своем активе 18 очков.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Борнмут Эвертон

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
