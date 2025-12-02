Известно, на каком этапе находится восстановление Довбика после травмы

«Рома» возобновила тренировки после поражения от «Наполи» (0:1) в матче 13-го тура Серии А.

Из-за повышенной температуры матч пропустил Пауло Дибала, но к игре с «Кальяри» в 14-м туре он должен быть доступен.

Что касается нападающих, после возвращения Фергюсона и Бейли следующим будет Артем Довбик. В настоящее время украинец продолжает индивидуальную работу и начал бегать на поле.

После 13 туров Серии А «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков, что на одно меньше, чем у лидирующего «Милана».