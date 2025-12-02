Боруссия Д

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 декабря 2025, 17:33
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 2 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
2 декабря на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Байером. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда в прошлом сезоне с громадным трудом вырвал четвертое место. Уже это было успехом для Нико Ковача, что пришел на смену провалившемуся Нури Шахину в очень непростой ситуации. Но потом восторг от работы хорватов приутих. Немцы с ним ничем особенным не впечатлили летом на клубном чемпионате мира. И не особенно стабильно играют и сейчас.

Но в последнее время клуб сумел одержать несколько очень важных успехов. Только за последнюю неделю он сначала разгромил 4:0 Вильярреал в Лиге чемпионов, сделав еще один шаг к плей-офф. А потом победил в Бундеслиге как раз нынешнего соперника, причем в Леверкузене. За счет этих 2:1 удалось еще и подняться на третье место в текущей турнирной таблице - больше очков набрали РБ Лейпциг и, конечно же Бавария.

Байер

Клуб при Хаби Алонсо сумела переписать свою историю в 2023/2024. Он тогда вообще не проигрывал на внутренней арене - это, конечно же, принесло золотой дубль. Причем чемпионом Бундеслиги стали впервые в истории! Правда, триумф немного потускнел после поражение в Лиге Европы с Аталантой. А в следующем сезоне серебряную салатницу уверенно отобрала Бавария.

Летом в Мадрид уехал тренировать молодой испанец. Да и многих футболистов отпустили. Ставка на тен Хага обернулась провальным стартом в 2025/2026 и быстрой тренерской рокировкой. Благо, что Юлманд, похоже, справляется вполне неплохо - вон как в последнем туре Лиги чемпионов обыграли Манчестер Сити! С другой стороны, с нынешним соперником ничего не получилось даже дома - уступили 1:2.

Статистика личных встреч

Это была уже вторая победа клуба из Дортмунда кряду и четвертая в семи крайних противостояниях, причем проиграли на этом отрезке только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева сразу выездной победы допустят осечку. Ставим на их домашний выигрыш (коэффициент - 1,93).

Боруссия Д
2 декабря 2025 -
22:00
Байер
