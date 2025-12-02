Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Реала выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы
Испания
02 декабря 2025, 17:37 |
179
0

Защитник Реала выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы

Ферлан Менди не помощник команды Алонсо

02 декабря 2025, 17:37 |
179
0
Защитник Реала выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Французский защитник «Реала» Ферлан Менди получил мышечную травму и выбыл на несколько недель.

После обследований Менди медицинскими службами «Реала» у него диагностирована травма мышцы бицепса бедра правой ноги. Его восстановление будет проходить под наблюдением клубных врачей.

По данным испанских СМИ, Ферлан пропустит, как минимум, три недели.

В этом сезоне 30-летний француз сыграл один матч за клуб, так как уже получал травму и пропускал из-за этого матчи.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время.

По теме:
Барселона – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Атлетико. Текстовая трансляция матча
Винисиус – Жироне: «Ваше место в Сегунде»
Ферлан Менди Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Иван Чирко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Футбол | 01 декабря 2025, 19:04 9
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой

Киевляне проиграли «Полтаве» – 1:2

Суркис определился с будущим Костюка
Футбол | 01 декабря 2025, 18:38 7
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка

Исполняющий обязанности главного тренера киевлян оказался на своем посту временно

Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 17:38
Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
Милевский отреагировал на сенсационное поражение Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью
Футбол | 02.12.2025, 16:22
Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью
Большой штраф для клуба УПЛ из-за фанов. Они обматерили судью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
Не хватило минуты для победы. Шахтер вырвал ничью у Кривбасса
01.12.2025, 20:01 133
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 25
Футбол
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 18
Футбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
01.12.2025, 11:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем