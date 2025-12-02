Защитник Реала выбыл на несколько недель из-за мышечной травмы
Ферлан Менди не помощник команды Алонсо
Французский защитник «Реала» Ферлан Менди получил мышечную травму и выбыл на несколько недель.
После обследований Менди медицинскими службами «Реала» у него диагностирована травма мышцы бицепса бедра правой ноги. Его восстановление будет проходить под наблюдением клубных врачей.
По данным испанских СМИ, Ферлан пропустит, как минимум, три недели.
В этом сезоне 30-летний француз сыграл один матч за клуб, так как уже получал травму и пропускал из-за этого матчи.
Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время.
