Реал может принять сенсационное решение по будущему команды на этой неделе
Судьба Хаби Алонсо зависит от матча с «Атлетик» Бильбао
Испанский специалист Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает Марио Кортегана.
По информации источника, будущее 43-летнего специалиста в мадридском гранде зависит от матча с «Атлетиком» Бильбао, который состоится уже третьего декабря.
После 13 туров чемпионата Испании «Реал» идет вторым в таблице, имея в своем активе 33 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» за пять игр заработали 12 баллов.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо.
