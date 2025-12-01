Реал может принять сенсационное решение по будущему команды на этой неделе

Испанский специалист Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает Марио Кортегана.

По информации источника, будущее 43-летнего специалиста в мадридском гранде зависит от матча с «Атлетиком» Бильбао, который состоится уже третьего декабря.

После 13 туров чемпионата Испании «Реал» идет вторым в таблице, имея в своем активе 33 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» за пять игр заработали 12 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо.