Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал может принять сенсационное решение по будущему команды на этой неделе
Испания
01 декабря 2025, 19:03 |
Реал может принять сенсационное решение по будущему команды на этой неделе

Судьба Хаби Алонсо зависит от матча с «Атлетик» Бильбао

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский специалист Хаби Алонсо может покинуть мадридский «Реал» в ближайшее время. Об этом сообщает Марио Кортегана.

По информации источника, будущее 43-летнего специалиста в мадридском гранде зависит от матча с «Атлетиком» Бильбао, который состоится уже третьего декабря.

После 13 туров чемпионата Испании «Реал» идет вторым в таблице, имея в своем активе 33 очка. В Лиге чемпионов «сливочные» за пять игр заработали 12 баллов.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо.

Реал Мадрид Атлетик Бильбао Хаби Алонсо отставка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал - Атлетик
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
