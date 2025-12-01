Реал может сменить тренера: Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо
Зинедин Зидан может вернуться в мадридский гранд
Французский специалист Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес рассматривает 53-летнего специалиста как потенциальную замену Хаби Алонсо, будущее которого в Мадриде становится все более неопределенным. Пи этом, целью Зидана является возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.
После 13 туров чемпионата Испании «Реал» идет вторым в таблице, имея в своем активе 33 очка.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запросил трансфер у руководства «Реала».
