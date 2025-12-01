Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал может сменить тренера: Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо
Испания
01 декабря 2025, 12:32 |
Реал может сменить тренера: Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо

Зинедин Зидан может вернуться в мадридский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес рассматривает 53-летнего специалиста как потенциальную замену Хаби Алонсо, будущее которого в Мадриде становится все более неопределенным. Пи этом, целью Зидана является возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

После 13 туров чемпионата Испании «Реал» идет вторым в таблице, имея в своем активе 33 очка.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо запросил трансфер у руководства «Реала».

По теме:
«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
Вратарь Жироны о ничьей с Реалом: «Осталось немного досады»
Карим БЕНЗЕМА: «Я был в шоке, не мог произнести ни слова»
Источник: Fichajes.net
