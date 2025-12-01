Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Алонсо запросил трансфер у руководства Реала. Хочет видеть игрока уже зимой
Испания
01 декабря 2025, 08:49
Адам Уортон может стать игроком испанского гранда

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может стать игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает Латиго Серрано.

По информации источника, тренер испанского гранда Хаби Алонсо хочет видеть в команде 22-летнего англичанина уже зимой. Коуч считает Адама главным трансферным приоритетом команды.

В текущем сезоне Адам Уортон провел 18 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Реала» может вернуться в мадридский клуб.

