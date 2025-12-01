Сенсация. Легенда Реала может вернуться в мадридский клуб, есть предложение
Серхио Рамос может присоединиться к испанскому клубу
Испанский защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос может вернуться в мадридский «Реал». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника 39-лений футболист, который намерен вернуться в европейский футбол, предложил свои услуги бывшему клубу, в котором провел большую часть карьеры. В Мадриде рассуждают над оффером. Серхио готов снизить свою зарплату и роль в команде.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами.
Ранее сообщалось о том, что Серхио Рамос принял решение сменить клуб.
