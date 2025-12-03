Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси нашел Мудрику новый клуб. Придется идти на жертвы
Англия
03 декабря 2025, 23:58 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:15
Челси нашел Мудрику новый клуб. Придется идти на жертвы

Михаил на правах аренды может продолжить карьеру в «Страсбурге»

03 декабря 2025, 23:58 | Обновлено 04 декабря 2025, 00:15
Челси нашел Мудрику новый клуб. Придется идти на жертвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Михаил Мудрик может получить шанс перезапустить карьеру в «Страсбурге». После года дисквалификации за допинг он сможет вернуться на поле уже 17 января 2026 года, но в «Челси» на него пока не рассчитывают.

По информации инсайдеров, лондонцы рассматривают вариант зимней аренды украинца в «Страсбурге», чтобы проверить его готовность к высокому уровню.

Впрочем, есть проблема: французский клуб уже взял трех игроков «Челси» в аренду и не может оформить четвертого без досрочного разрыва предыдущего соглашения. Наиболее вероятным кандидатом на возвращение считают Кендри Паеса. Окончательное решение ожидается ближе к старту зимнего трансферного окна.

Источник: TopMercato.com
Saar
А чим "грандіозний"!?🫤😕
