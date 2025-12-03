Челси нашел Мудрику новый клуб. Придется идти на жертвы

Михаил Мудрик может получить шанс перезапустить карьеру в «Страсбурге». После года дисквалификации за допинг он сможет вернуться на поле уже 17 января 2026 года, но в «Челси» на него пока не рассчитывают.

По информации инсайдеров, лондонцы рассматривают вариант зимней аренды украинца в «Страсбурге», чтобы проверить его готовность к высокому уровню.

Впрочем, есть проблема: французский клуб уже взял трех игроков «Челси» в аренду и не может оформить четвертого без досрочного разрыва предыдущего соглашения. Наиболее вероятным кандидатом на возвращение считают Кендри Паеса. Окончательное решение ожидается ближе к старту зимнего трансферного окна.