Вратарь сборной Украины получил травму. Известно, в каком он состоянии

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык получил травму перед самым началом матча с «Шемрок Роверс». Из-за этого украинец также пропустил встречу против «Кривбасса».

По информации УПЛ-ТВ, у Ризныка был обнаружен дискомфорт в паховых мышцах. Однако вратарь уже вернулся к индивидуальным тренировкам и вскоре вернется в общую группу.

В этом сезоне в активе Дмитрия Ризныка 24 сыгранных поединка, 18 пропущенных голов и 14 матчей на ноль.

Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, с кем бы он хотел поменяться жизнью на один день.