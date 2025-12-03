Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 20:20
Вратарь сборной Украины получил травму. Известно, в каком он состоянии

Ризнык уже приступил к индивидуальным тренировкам

Вратарь сборной Украины получил травму. Известно, в каком он состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык получил травму перед самым началом матча с «Шемрок Роверс». Из-за этого украинец также пропустил встречу против «Кривбасса».

По информации УПЛ-ТВ, у Ризныка был обнаружен дискомфорт в паховых мышцах. Однако вратарь уже вернулся к индивидуальным тренировкам и вскоре вернется в общую группу.

В этом сезоне в активе Дмитрия Ризныка 24 сыгранных поединка, 18 пропущенных голов и 14 матчей на ноль.

Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, с кем бы он хотел поменяться жизнью на один день.

Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма паха травма
Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
