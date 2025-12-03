Вратарь сборной Украины получил травму. Известно, в каком он состоянии
Ризнык уже приступил к индивидуальным тренировкам
Голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Дмитрий Ризнык получил травму перед самым началом матча с «Шемрок Роверс». Из-за этого украинец также пропустил встречу против «Кривбасса».
По информации УПЛ-ТВ, у Ризныка был обнаружен дискомфорт в паховых мышцах. Однако вратарь уже вернулся к индивидуальным тренировкам и вскоре вернется в общую группу.
В этом сезоне в активе Дмитрия Ризныка 24 сыгранных поединка, 18 пропущенных голов и 14 матчей на ноль.
Ранее голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык рассказал, с кем бы он хотел поменяться жизнью на один день.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вратарь может покинуть мадридский клуб
Легенде «Динамо» не нравится нынешнее положение клуба