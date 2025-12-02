Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует

Авторитетный футбольный эксперт Олег Федорчук считает, что для киевлян будет удачей третье место

Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует
Динамо. Динамо – Полтава

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный тренер Олег Федорчук подвел итог 14-го тура в украинской Премьер-лиге. В частности, специалист назвал главных, на его взгляд, претендентов на призовые места в нынешнем чемпионате.

– В этом вопросе не нужно быть оракулом, – сказал Федорчук. – Конечно же, здесь вырисовываются три команды. Номер один это, безусловно, «Шахтер». На втором месте по шансам я все-таки вижу «Полесье», так как у житомирян неплохой состав и стабильное финансовое положение. А на третьем – ЛНЗ. У черкасской команды, прежде всего, видна тренерская работа.

Кто может еще бросить этим командам вызов? «Кривбасс», который показал зубы в матче с «Шахтером». «Металлист 1925» притормозил, но они просто так не сдадутся. К сожалению, на сегодняшний день «Динамо» не попадает в эту когорту. Если киевляне запрыгнуть на третье место, то в данном случае это будет для них удачей.

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 14-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 14 9 4 1 37 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 31
2 ЛНЗ 14 9 2 3 15 - 8 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 29
3 Полесье 14 8 3 3 23 - 8 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 27
4 Колос Ковалевка 14 6 5 3 16 - 12 06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 23
5 Кривбасс 14 6 4 4 24 - 23 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 22
6 Металлист 1925 14 5 6 3 15 - 11 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ 21
7 Динамо Киев 14 5 5 4 30 - 20 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс 20
8 Заря 14 5 5 4 18 - 16 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря 20
9 Карпаты Львов 14 4 7 3 18 - 17 05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 14 4 5 5 11 - 21 06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье 17
12 Кудровка 14 4 2 8 17 - 27 06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка 14
13 Рух Львов 14 4 1 9 12 - 22 07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов 13
14 Эпицентр 14 3 2 9 15 - 22 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 11
15 Александрия 14 2 4 8 13 - 24 07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр 10
16 Полтава 14 2 3 9 13 - 33 08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка 9
Полная таблица

По теме:
Форвард СК Полтава: «Это историческая победа для нашей команды»
Хавбек Динамо: «Костюк сказал, что глобально ничего менять не будем»
Ребров трогательно отреагировал на смерть Мунтяна: «Очень больно»
Олег Федорчук Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
