Названа итоговая тройка призеров УПЛ. Динамо там отсутствует

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua известный тренер Олег Федорчук подвел итог 14-го тура в украинской Премьер-лиге. В частности, специалист назвал главных, на его взгляд, претендентов на призовые места в нынешнем чемпионате.

– В этом вопросе не нужно быть оракулом, – сказал Федорчук. – Конечно же, здесь вырисовываются три команды. Номер один это, безусловно, «Шахтер». На втором месте по шансам я все-таки вижу «Полесье», так как у житомирян неплохой состав и стабильное финансовое положение. А на третьем – ЛНЗ. У черкасской команды, прежде всего, видна тренерская работа.

Кто может еще бросить этим командам вызов? «Кривбасс», который показал зубы в матче с «Шахтером». «Металлист 1925» притормозил, но они просто так не сдадутся. К сожалению, на сегодняшний день «Динамо» не попадает в эту когорту. Если киевляне запрыгнуть на третье место, то в данном случае это будет для них удачей.

Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 14-го тура