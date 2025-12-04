Сенсационный бомбардир УПЛ мог оказаться в Полесье. Шахтер уже ждет игрока

Нигерийский полузащитник черкасского ЛНЗ Проспер Оба мог оказаться в другом клубе Украинской Премьер-лиги еще в летнее трансферное окно.

По информации источника, Проспер мог усилить житомирское Полесье. Трансфер нигерийца был согласован на всех скаутинговых и селекционных уровнях, однако на финальных заседаниях трансферного комитета соглашение не получило окончательного одобрения и было отменено.

Легионер перебрался в расположение ЛНЗ в летнее трансферное окно, переехав в Украину с чемпионата Португалии. В сезоне 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

Ожидается, что уже в зимнее трансферное окно Проспер перейдет в расположение донецкого Шахтера.«Горняки» уже согласовали все детали потенциального перехода.