Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сенсационный бомбардир УПЛ мог оказаться в Полесье. Шахтер уже ждет игрока
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 13:13 |
1207
1

Сенсационный бомбардир УПЛ мог оказаться в Полесье. Шахтер уже ждет игрока

Проспер Оба мог перейти в житомирское «Полесье»

04 декабря 2025, 13:13 |
1207
1 Comments
Сенсационный бомбардир УПЛ мог оказаться в Полесье. Шахтер уже ждет игрока
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Нигерийский полузащитник черкасского ЛНЗ Проспер Оба мог оказаться в другом клубе Украинской Премьер-лиги еще в летнее трансферное окно.

По информации источника, Проспер мог усилить житомирское Полесье. Трансфер нигерийца был согласован на всех скаутинговых и селекционных уровнях, однако на финальных заседаниях трансферного комитета соглашение не получило окончательного одобрения и было отменено.

Легионер перебрался в расположение ЛНЗ в летнее трансферное окно, переехав в Украину с чемпионата Португалии. В сезоне 2025/26 он провел 16 матчей, в которых отличился 8 голами и 3 ассистами.

Ожидается, что уже в зимнее трансферное окно Проспер перейдет в расположение донецкого Шахтера.«Горняки» уже согласовали все детали потенциального перехода.

По теме:
Вирт объяснил, как слова Белика повлияют на его будущее в Шахтере
Экс-защитник Динамо назвал весомую причину, по которой ушел из клуба
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Футбол | 04 декабря 2025, 06:07 5
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов
Ливерпуль – Сандерленд – 1:1. Почему у Вирца забрали забитый? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ 2025/26

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 04 декабря 2025, 08:23 19
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП

Футболиста мобилизовали в ВСУ

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04.12.2025, 09:00
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
Футбол | 04.12.2025, 02:27
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
«Играют за тарелку супа». Только один клуб УПЛ проведет сборы в Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер покинул зарубежный клуб
Футбол | 04.12.2025, 13:31
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер покинул зарубежный клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер покинул зарубежный клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wojsergivan
кроты это вампиры которые высасывают за бабло всю нищую упп а бабло ворованое у народа ахметкой пока этот лезет в упл футбола в украине никогда не будет
Ответить
0
Популярные новости
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял важное решение относительно нового тренера Динамо
03.12.2025, 08:42 10
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
Девятый гол в сезоне. Футболист сборной Украины продолжает феерить в Англии
02.12.2025, 18:22 1
Футбол
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
Известна судьба Дениса Гармаша, которого забрали ТЦК и мобилизовали в армию
02.12.2025, 10:25 19
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 12
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
02.12.2025, 09:14 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем