Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 12:47
ЛНЗ намерен серьезно усилить состав и подписать воспитанника Шахтера

Черкасский клуб заинтересован в услугах вингера «Кривбасса» Артура Микитишина

2 Comments
ЛНЗ намерен серьезно усилить состав и подписать воспитанника Шахтера
ФК Кривбасс Кривой Рог. Артур Микитишин

Черкасский ЛНЗ, который стал одним из открытий сезона 2025/26 в Украинской Премьер-лиге, намерен серьезно усилить состав во время зимнего трансферного окна.

По информации ТаТоТаке, черкасский клуб заинтересован в услугах воспитанника донецкого «Шахтера» Артура Микитишина, который с января 2024 года выступает в составе криворожского «Кривбасса».

Трансферная стоимость 22-летнего вингера, который может сыграть на обеих флангах, составляет 800 тысяч евро. Однако, контракт украинского футболиста истекает в декабре 2026 года, поэтому существует вероятность, что «Кривбасс» может согласится на меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Микитишин провел 11 матчей в чемпионате и Кубке Украины, в которых забил один гол. Вингер ранее выступал за молодежные команды «Шахтера», «Мариуполь», «Александрию», играл в чемпионате Венгрии.

ЛНЗ набрал 29 баллов и разместился на второй позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Шахтера» – составляет всего два балла.

ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Артур Микитишин
Источник: ТаТоТаке
Комментарии 2
Gargantua
слабенький он, не стоит денег
Ответить
0
WATTERLY MAYERO
Наші південні сусіди з Черкас і в другому колі розмажуть кротівню
Ответить
-1
