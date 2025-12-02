Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал выездную ничью с донецким Шахтером – 2:2 в 14 туре УПЛ.

- Нервный и эффектный матч завершился вничью. Довольны ли вы результатом и игрой команды?

– Да, я действительно доволен сегодняшним выступлением команды. Ребята работали с большим рвением. Одной из наших ключевых задач было действовать как единое целое: организовано в обороне и без потери наших сильных качеств, ведь мы понимали, насколько сильный соперник. Я очень рад как результату, так и тем, как команда проявила себя на поле.

– Второй матч подряд капитан Максим Задерака открывает счет. Это была ваша установка: активно начинать игру?

– Да. У нас действительно была установка начать матч активно и создавать моменты с первых минут, именно этого мы и ожидали от команды. Сегодня оборонительная линия действовала очень дисциплинированно и агрессивно переходила в атаку. Максим Задерака – игрок, постоянно демонстрирующий результат. Он искал свой шанс, нашел его и уверенно реализовал.

– Сегодня свой дебютный гол за «Кривбасс» забил Владимир Виливальд. Как вы можете прокомментировать этот эпизод и его действия в данный момент?

- Забитый гол Виливальд был лишь вопросом времени. Мы ожидали, что у нас будут шансы после угловых, и именно так оно и произошло, Владимир оказался в нужном месте и уверенно завершил атаку. Я хорошо помню реакцию Конате, когда он в свою очередь забивал свой дебютный гол в подобной ситуации: это дало ему большой толчок, мотивацию и уверенность в своих силах.

– Во втором тайме борьба продолжалась. Что вы сказали ребятам во время перерыва?

– Мы показали ребятам их переходы в атаку и эпизоды, которые команда создала благодаря надежной игре обороны. Полагаю, что в первом тайме мы могли забить еще один гол. Поэтому основной упор был на том, чтобы лучше реализовывать свои моменты.

– В наши ворота сегодня забили дважды, один гол отменили. Насколько вы удовлетворены работой обороны в целом?

- Ну, если говорить об обороне, то они справились хорошо. Я думаю, что в случае со стандартами все зависит от того, кто оказывается в той зоне – высокий или низкий игрок. Так что нам нужно посмотреть, как именно это произошло и что мы можем улучшить. Ведь если бы мы не нарушили правила и действовали в защите иначе, то не получили бы штрафную и победили.

– По ходу матча между рядами запасных команд возник конфликт. Что произошло?

Да, это не первый раз, когда случаются конфликты между тренерскими штабами, но, я считаю, что все эти эмоции должны быть на футбольном поле.

– Вы работали в «Шахтере» раньше. Была ли эта игра особенной для вас?

- Да, конечно, это особая игра, но, я хочу сказать, что я больше концентрируюсь на том, что мы в предыдущих играх потеряли много зачетных очков. И для меня самое важное, что мы смогли получить одно глазок в этом матче.Так, в меня была история «Шахтером», счастливая история, но она закончилась, и я доволен, что сейчас работаю в «Кривбассе».

– Сегодня не играл Мендоза. В чем причина?

- Он был травмирован, и не тренировался с командой целую неделю.Мы должны посмотреть, как он восстановится и что будет дальше.

- Ходят слухи, что Мендозой интересуются другие клубы…

- Я не знаю ничего об интересе со стороны других клубов.Поэтому не комментирую это. Вы должны говорить об этом с менеджерами клуба.