Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 08:58 | Обновлено 02 декабря 2025, 09:03
333
0

Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

02 декабря 2025, 08:58 | Обновлено 02 декабря 2025, 09:03
333
0
Ван Леувен пояснил, как Кривбассу удалось шокировать Шахтер в матче УПЛ
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Главный тренер криворожского Кривбасса Патрик ван Леувен прокомментировал выездную ничью с донецким Шахтером – 2:2 в 14 туре УПЛ.

- Нервный и эффектный матч завершился вничью. Довольны ли вы результатом и игрой команды?

– Да, я действительно доволен сегодняшним выступлением команды. Ребята работали с большим рвением. Одной из наших ключевых задач было действовать как единое целое: организовано в обороне и без потери наших сильных качеств, ведь мы понимали, насколько сильный соперник. Я очень рад как результату, так и тем, как команда проявила себя на поле.

– Второй матч подряд капитан Максим Задерака открывает счет. Это была ваша установка: активно начинать игру?

– Да. У нас действительно была установка начать матч активно и создавать моменты с первых минут, именно этого мы и ожидали от команды. Сегодня оборонительная линия действовала очень дисциплинированно и агрессивно переходила в атаку. Максим Задерака – игрок, постоянно демонстрирующий результат. Он искал свой шанс, нашел его и уверенно реализовал.

– Сегодня свой дебютный гол за «Кривбасс» забил Владимир Виливальд. Как вы можете прокомментировать этот эпизод и его действия в данный момент?

- Забитый гол Виливальд был лишь вопросом времени. Мы ожидали, что у нас будут шансы после угловых, и именно так оно и произошло, Владимир оказался в нужном месте и уверенно завершил атаку. Я хорошо помню реакцию Конате, когда он в свою очередь забивал свой дебютный гол в подобной ситуации: это дало ему большой толчок, мотивацию и уверенность в своих силах.

– Во втором тайме борьба продолжалась. Что вы сказали ребятам во время перерыва?

– Мы показали ребятам их переходы в атаку и эпизоды, которые команда создала благодаря надежной игре обороны. Полагаю, что в первом тайме мы могли забить еще один гол. Поэтому основной упор был на том, чтобы лучше реализовывать свои моменты.

– В наши ворота сегодня забили дважды, один гол отменили. Насколько вы удовлетворены работой обороны в целом?

- Ну, если говорить об обороне, то они справились хорошо. Я думаю, что в случае со стандартами все зависит от того, кто оказывается в той зоне – высокий или низкий игрок. Так что нам нужно посмотреть, как именно это произошло и что мы можем улучшить. Ведь если бы мы не нарушили правила и действовали в защите иначе, то не получили бы штрафную и победили.

– По ходу матча между рядами запасных команд возник конфликт. Что произошло?

Да, это не первый раз, когда случаются конфликты между тренерскими штабами, но, я считаю, что все эти эмоции должны быть на футбольном поле.

– Вы работали в «Шахтере» раньше. Была ли эта игра особенной для вас?

- Да, конечно, это особая игра, но, я хочу сказать, что я больше концентрируюсь на том, что мы в предыдущих играх потеряли много зачетных очков. И для меня самое важное, что мы смогли получить одно глазок в этом матче.Так, в меня была история «Шахтером», счастливая история, но она закончилась, и я доволен, что сейчас работаю в «Кривбассе».

– Сегодня не играл Мендоза. В чем причина?

- Он был травмирован, и не тренировался с командой целую неделю.Мы должны посмотреть, как он восстановится и что будет дальше.

- Ходят слухи, что Мендозой интересуются другие клубы…

- Я не знаю ничего об интересе со стороны других клубов.Поэтому не комментирую это. Вы должны говорить об этом с менеджерами клуба.

По теме:
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтер – Кривбасс в УПЛ: «Трудный день»
Одещина – Крижинка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дебютант Динамо РЕДУШКО: «Мог забить, но ограничился ассистом»
Патрик ван Леувен пресс-конференция Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 23:27 1
Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо
Полтава в первом же матче взяла верх над Динамо

Киевляне 15-й раз в истории проиграли новичку элитного дивизиона

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 7
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»
Футбол | 02.12.2025, 06:50
Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»
Йожеф САБО: «Это бесхребетные существа, а не футболисты»
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
Вратарь сборной Украины выставлен на трансфер
01.12.2025, 23:46 13
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 8
Футбол
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
01.12.2025, 19:04 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем