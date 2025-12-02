Дулуб пояснил позор Динамо в УПЛ: «Я рос на методичках Лобановского»

Известный тренер Олег Дулуб отреагировал на очередное фиаско Динамо в УПЛ. Подопечные Игоря Костюка проиграли СК Полтава в 14-м туре чемпионата.

– Олег Анатольевич, для вас очередное, четвертое подряд поражение Динамо в УПЛ да еще и от аутсайдера и абсолютного новичка элитарного дивизиона стало неожиданностью или такие вот провалы бело-синих уже не удивляют?

– У меня какое-то разорение после сегодняшней игры киевлян… Понимаете, я с детства болею за Динамо, даже как тренер во многом рос на методиках Лобановского. Для меня Динамо в любом состоянии – это большой клуб и поражение от СК Полтава я воспринял очень болезненно.

Что касается дел у Динамо вообще, по состоянию на сегодняшний день, то, знаете, есть такая книга Ринуса Михелса «Построение команды: путь к успеху» и вот в ней один из разделов посвящен именно процессу смены тренера.

Михелс пишет, что прийти в команду, где все уже отлажено и дать результат, достаточно просто – нужно поддерживать должную атмосферу в раздевалке. У второго тренера проблем не будет, а вот у третьего – будут, – сказал Дулуб.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.