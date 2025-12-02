Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «У меня ощущение, что он в Динамо временно»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 10:08 |
Специалист не верит, что Игорь Костюк будет тренировать «Динамо» в будущем

ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо считает, что Игорь Костюк недолго не задержится во главе «бело-синих». Сабо пожелал удачи молодому специалисту.

– Зимой будет назначен наставник на постоянной основе?

– У меня ощущение, что Костюка поставили временно. Хотя я от души желаю новому тренеру успеха, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Йожеф Сабо Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
