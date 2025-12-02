Йожеф САБО: «У меня ощущение, что он в Динамо временно»

Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо считает, что Игорь Костюк недолго не задержится во главе «бело-синих». Сабо пожелал удачи молодому специалисту.

– Зимой будет назначен наставник на постоянной основе?

– У меня ощущение, что Костюка поставили временно. Хотя я от души желаю новому тренеру успеха, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.