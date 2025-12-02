Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал истинную причину, почему Суркисы уволили Шовковского
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 00:26 |
636
0

Сабо назвал истинную причину, почему Суркисы уволили Шовковского

Йожеф считает, что матч с «Омонией» стал последней каплей для руководства клуба

02 декабря 2025, 00:26 |
636
0
Сабо назвал истинную причину, почему Суркисы уволили Шовковского
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что для руководства «Динамо» поражение от «Омонии» (0:2) стало последней каплей и поэтому был уволен Александр Шовковский с поста главного тренера.

«Матч против Омонии разозлил Суркисов. Они посмотрели на это безобразие, поняли, что нужно что-то менять и уволили Шовковского», – сказал Сабо.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Очередной позор Динамо, ничья Шахтера, уверенность ЛНЗ и Полесья
Эгиналду побил рекорд Тайсона и Жуниора Мораеса в УПЛ
Костюк стал первым тренером Динамо, потерпевшим фиаско в первом матче
Йожеф Сабо отставка Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01 декабря 2025, 05:22 2
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо

Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды

Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Футбол | 01 декабря 2025, 17:35 15
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ
Полтава, наказав Динамо, впервые в истории выиграла выездной матч в УПЛ

И добыла всего вторую победу в высшем дивизионе Украины...

КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Футбол | 01.12.2025, 19:04
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
КОСТЮК – о фиаско от Полтавы и трагедии, которая произошла перед игрой
Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Футбол | 02.12.2025, 00:17
Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Ничья Райо. В Испании завершен 14-й тур: как выглядит таблица Ла Лиги?
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Футбол | 01.12.2025, 11:14
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
01.12.2025, 05:42
Бокс
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 24
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 22
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем