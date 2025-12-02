Сабо назвал истинную причину, почему Суркисы уволили Шовковского

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что для руководства «Динамо» поражение от «Омонии» (0:2) стало последней каплей и поэтому был уволен Александр Шовковский с поста главного тренера.

«Матч против Омонии разозлил Суркисов. Они посмотрели на это безобразие, поняли, что нужно что-то менять и уволили Шовковского», – сказал Сабо.

«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».