Сабо назвал истинную причину, почему Суркисы уволили Шовковского
Йожеф считает, что матч с «Омонией» стал последней каплей для руководства клуба
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что для руководства «Динамо» поражение от «Омонии» (0:2) стало последней каплей и поэтому был уволен Александр Шовковский с поста главного тренера.
«Матч против Омонии разозлил Суркисов. Они посмотрели на это безобразие, поняли, что нужно что-то менять и уволили Шовковского», – сказал Сабо.
«Динамо» назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Игоря Костюка.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Караваев рассказал, что вингер является настоящим лидером команды
И добыла всего вторую победу в высшем дивизионе Украины...