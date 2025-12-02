Неожиданное признание: Ямаль назвал главные цели в карьере

Молодой вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о своих главных целях и стремлениях в футбольной карьере. В интервью CBS Ламин Ямаль отметил:

«Моя основная цель – не гнаться за всеми рекордами, не забивать миллионы голов и не играть миллионы матчей. Я футболист, который стремится получать наслаждение от игры. Надеюсь, что дети захотят брать с меня пример.

Главная задача для меня заключается в том, чтобы люди получали радость от просмотра футбола. Я бы хотел влиять на настроение людей в течение дня.

Если кто-то чувствует себя грустно и включает мой матч, я хочу, чтобы его эмоции улучшились, и чтобы он вернулся домой более счастливым, чем был до этого».