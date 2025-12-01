ВИДЕО. Задерака шокировал Шахтер в первом тайме, гол Мейреллиша отменен

В понедельник, 1 декабря, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

В первом тайме гости быстро шокировали фаворита и открыли счет после ошибки «горняков».

На 13-й минуте Парако перехватил мяч у игрока «Шахтера» и прострелил вдоль вратарской, после чего Задерака расстрелял голкипера и открыл счет.

Подопечные Арды Турана достаточно быстро восстановили паритет – на 23-й минуте Лука Мейреллиш забил, но гол был отменен из-за нарушения Марлона Гомеса во время атаки «Шахтера».

ГОЛ, 0:1! Задерака, 13 мин