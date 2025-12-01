Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Задерака шокировал Шахтер в первом тайме, гол Мейреллиша отменен
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:25 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:31
728
0

ВИДЕО. Задерака шокировал Шахтер в первом тайме, гол Мейреллиша отменен

Нападающий криворожского клуба хладнокровно расстрелял ворота соперника

01 декабря 2025, 18:25 | Обновлено 01 декабря 2025, 18:31
728
0
ВИДЕО. Задерака шокировал Шахтер в первом тайме, гол Мейреллиша отменен
ФК Кривбасс Кривой Рог. Максим Задерака

В понедельник, 1 декабря, проходит матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились донецкий «Шахтер» и криворожский «Кривбасс».

В первом тайме гости быстро шокировали фаворита и открыли счет после ошибки «горняков».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте Парако перехватил мяч у игрока «Шахтера» и прострелил вдоль вратарской, после чего Задерака расстрелял голкипера и открыл счет.

Подопечные Арды Турана достаточно быстро восстановили паритет – на 23-й минуте Лука Мейреллиш забил, но гол был отменен из-за нарушения Марлона Гомеса во время атаки «Шахтера».

ГОЛ, 0:1! Задерака, 13 мин

По теме:
Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Шахтер - Кривбасс Максим Задерака видео голов и обзор Лука Мейреллиш
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Футбол | 01 декабря 2025, 15:51 7
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?
Мудрик продолжит карьеру в чемпионате Франции. Когда вернется украинец?

Ожидается, что в январе 2026 года вингер сборной Украины присоединится к «Страсбургу»

БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
Бокс | 01 декабря 2025, 01:32 1
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»

Майрис – о бое Джошуа – Пол

Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01.12.2025, 18:58
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Райо Вальекано – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Футбол | 01.12.2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
01.12.2025, 08:40 21
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 18
Футбол
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 2
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 16
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем