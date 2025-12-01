Полтава в матче с Динамо пропустила всего один гол впервые за 2 месяца
В сезоне 2025/26 полтавчанам не забивал только Верес во втором туре УПЛ
1 декабря Полтава пропустила один гол от Динамо в матче 14-го тура УПЛ 2025/26 и забила два, одержав победу со счетом 2:1.
Полтавчане впервые с 27 сентября пропустили всего один мяч – тогда они уступили Александрии 0:1 в седьмом туре чемпионата.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Всего один гол Полтаве в сезоне 2025/26 также забивали Iron в 1/32 финала Кубка Украины (5:1) и Карпаты в пятом туре УПЛ (1:1). И только одна команда в этой кампании не сумели ни разу поразить ворота Полтавы – Верес во втором туре (1:0).
Полтава проводит дебютный сезон в высшем дивизионе Украины и с девятью очками располагается на последнем, 16-м месте.
Все матчи Полтавы в сезоне 2025/26
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|9
|3
|1
|35 - 10
|06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк
|30
|2
|ЛНЗ
|14
|9
|2
|3
|15 - 8
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|29
|3
|Полесье
|14
|8
|3
|3
|23 - 8
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|27
|4
|Колос Ковалевка
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|23
|5
|Кривбасс
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс
|21
|6
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|21
|7
|Динамо Киев
|14
|5
|5
|4
|30 - 20
|06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс
|20
|8
|Заря
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря
|20
|9
|Карпаты Львов
|14
|4
|7
|3
|18 - 17
|05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|14
|4
|5
|5
|11 - 21
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|17
|12
|Кудровка
|14
|4
|2
|8
|17 - 27
|06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка
|14
|13
|Рух Львов
|14
|4
|1
|9
|12 - 22
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|13
|14
|Эпицентр
|14
|3
|2
|9
|15 - 22
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|11
|15
|Александрия
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|10
|16
|Полтава
|14
|2
|3
|9
|13 - 33
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр согласился драться с Уордли, но потом – отказался
Фламенго выиграл Копа Либертадорес и стартует с 1/4 финала