Полтава в матче с Динамо пропустила всего один гол впервые за 2 месяца

1 декабря Полтава пропустила один гол от Динамо в матче 14-го тура УПЛ 2025/26 и забила два, одержав победу со счетом 2:1.

Полтавчане впервые с 27 сентября пропустили всего один мяч – тогда они уступили Александрии 0:1 в седьмом туре чемпионата.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Всего один гол Полтаве в сезоне 2025/26 также забивали Iron в 1/32 финала Кубка Украины (5:1) и Карпаты в пятом туре УПЛ (1:1). И только одна команда в этой кампании не сумели ни разу поразить ворота Полтавы – Верес во втором туре (1:0).

Полтава проводит дебютный сезон в высшем дивизионе Украины и с девятью очками располагается на последнем, 16-м месте.

Все матчи Полтавы в сезоне 2025/26

Таблица УПЛ 2025/26