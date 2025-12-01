Аутсайдер vs «гранд». Какой коэффициент был на победу Полтавы над Динамо?
Успех полтавчан котировался от 30.0 до 42.0 в разных букмекерских конторах в Украине
1 декабря Полтава в статусе очевидного андердога нанесла киевскому Динамо поражение в выездном матче 14-го тура УПЛ 2025/26 (2:1).
На успех полтавчан в разных букмекерских конторах коэффициент составлял от 30.0 до 42.0, в то время как на победу Динамо можно было поставить по скромным 1.01 – 1.05.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проиграло четвертый матч в УПЛ подряд. В последний раз киевляне побеждали 26 октября, когда одолели Кривбасс.
А вот для Полтавы это всего вторая виктория в элитном дивизионе Украины и первая с августа.
В таблице чемпионата Украины столичный «гранд» Украины занимает седьмое место с 20 очками. Полтава является аутсайдером турнира – девять пунктов и последняя, 16-я позиция.
Видеообзор матча Полтава – Динамо (1:2)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Судьба Хаби Алонсо зависит от матча с «Атлетик» Бильбао
Майрис – о бое Джошуа – Пол