Аутсайдер vs «гранд». Какой коэффициент был на победу Полтавы над Динамо?

1 декабря Полтава в статусе очевидного андердога нанесла киевскому Динамо поражение в выездном матче 14-го тура УПЛ 2025/26 (2:1).

На успех полтавчан в разных букмекерских конторах коэффициент составлял от 30.0 до 42.0, в то время как на победу Динамо можно было поставить по скромным 1.01 – 1.05.

Динамо проиграло четвертый матч в УПЛ подряд. В последний раз киевляне побеждали 26 октября, когда одолели Кривбасс.

А вот для Полтавы это всего вторая виктория в элитном дивизионе Украины и первая с августа.

В таблице чемпионата Украины столичный «гранд» Украины занимает седьмое место с 20 очками. Полтава является аутсайдером турнира – девять пунктов и последняя, 16-я позиция.

