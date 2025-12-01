Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аутсайдер vs «гранд». Какой коэффициент был на победу Полтавы над Динамо?
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:18 | Обновлено 01 декабря 2025, 19:10
Успех полтавчан котировался от 30.0 до 42.0 в разных букмекерских конторах в Украине

ФК Динамо Киев

1 декабря Полтава в статусе очевидного андердога нанесла киевскому Динамо поражение в выездном матче 14-го тура УПЛ 2025/26 (2:1).

На успех полтавчан в разных букмекерских конторах коэффициент составлял от 30.0 до 42.0, в то время как на победу Динамо можно было поставить по скромным 1.01 – 1.05.

Динамо проиграло четвертый матч в УПЛ подряд. В последний раз киевляне побеждали 26 октября, когда одолели Кривбасс.

А вот для Полтавы это всего вторая виктория в элитном дивизионе Украины и первая с августа.

В таблице чемпионата Украины столичный «гранд» Украины занимает седьмое место с 20 очками. Полтава является аутсайдером турнира – девять пунктов и последняя, 16-я позиция.

Видеообзор матча Полтава – Динамо (1:2)

Талантливый футболист Динамо дебютировал за первую команду в матче УПЛ
ПИХАЛЕНОК: «Если мы будем опускать руки – лучше вообще не выходить играть»
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Перець
Тоді все ясно 
Ответить
+2
Xvalenok03
А может они на контору играли?
Ответить
0
c_a_p2
Ігорьоша має бути перевірений на поліграфі...
Ответить
0
