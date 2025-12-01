Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 18:18 |
ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы

Киевляне проиграли со счетом 1:2

ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Один из лидеров киевлян, ветеран Андрей Ярмоленко, был вынужден наблюдать за игрой своей команды с трибун, так как до сих пор не восстановился после травмы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

