В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Один из лидеров киевлян, ветеран Андрей Ярмоленко, был вынужден наблюдать за игрой своей команды с трибун, так как до сих пор не восстановился после травмы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

ФОТО. Лицо и эмоции Ярмоленко после поражения Динамо от Полтавы