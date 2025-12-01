Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полузащитник Ворсклы: «Хотелось уйти в отпуск с победой»
Украина. Первая лига
01 декабря 2025, 16:11
Алекс Чидомере поделился впечатлениями о матче с «Черноморцем»

В матче 18-го тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле принимала одесский «Черноморец». Поединок завершился уверенной победой полтавского клуба со счетом 3:0. Результат матча прокомментировал атакующий полузащитник «Ворсклы» Алекс Чидомере.

«Эмоции очень положительные, потому что одержали такую ​​хорошую победу, такой счет – 3:0. И такая была, знаете ли, вывеска перед этим матчем Черноморец – Ворскла. Две очень сильные команды и потому хотелось очень порадовать болельщиков. Они ждали этой победы. Конечно после победы мы пошли на сектор. Это для наших побратимов, отдавших свою жизнь за нашу страну. Поэтому, в первую очередь, эта победа для них.

За счет чего победили Черноморец? Я не знаю, было такое, знаете, давление, потому что сами видели результаты, не могли победить. И перед игрой наш капитан Дмитрий Прихна сказал, что ребята, давайте просто поиграем и получим удовольствие, выйдем и победим. Как-то оно так и вышло. Хотелось уйти в отпуск с победой. И хочется, чтобы второй круг тоже начался с победы», – сказал Алекс Чидомере.

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
