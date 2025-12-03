СУРКИС: «Я потерял друга. Он умел вдохновлять, настоящий динамовец»

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока киевского «Динамо» Владимира Мунтяна.

«Примите искренние соболезнования в связи со светлой памятью Владимира Федоровича Мунтяна. С глубокой печалью воспринял эту весть, ведь для меня это потеря верного друга и настоящего сподвижника.

Ушел из жизни человек, который оставил заметный след в истории киевского «Динамо», украинского и европейского футбола. Его талант, труд и преданность игре стали частью эпохи, которая навсегда останется в памяти поклонников.

Для многих из нас Владимир Федорович был олицетворением динамовского характера, сдержанной силы, достоинства и мудрости. Он умел вдохновлять, поддерживать и передавать младшим то, что считал истинными ценностями футбола.

В это трудное время разделяю боль утраты с его семьей, родными и близкими. Добрая память о нем, о его человечности, характере и неугасимой любви к футболу останется с нами навсегда», – сказал Суркис.