Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУРКИС: «Я потерял друга. Он умел вдохновлять, настоящий динамовец»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2025, 06:42 |
Григорий – о смерти Мунтяна

ФК Динамо. Григорий Суркис

1 декабря на 80-м году жизни скончался легендарный футболист киевского «Динамо» Владимир Мунтян.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис выразил соболезнования в связи со смертью легендарного игрока киевского «Динамо» Владимира Мунтяна.

«Примите искренние соболезнования в связи со светлой памятью Владимира Федоровича Мунтяна. С глубокой печалью воспринял эту весть, ведь для меня это потеря верного друга и настоящего сподвижника.

Ушел из жизни человек, который оставил заметный след в истории киевского «Динамо», украинского и европейского футбола. Его талант, труд и преданность игре стали частью эпохи, которая навсегда останется в памяти поклонников.

Для многих из нас Владимир Федорович был олицетворением динамовского характера, сдержанной силы, достоинства и мудрости. Он умел вдохновлять, поддерживать и передавать младшим то, что считал истинными ценностями футбола.

В это трудное время разделяю боль утраты с его семьей, родными и близкими. Добрая память о нем, о его человечности, характере и неугасимой любви к футболу останется с нами навсегда», – сказал Суркис.

Динамо Киев смерть Владимир Мунтян чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Григорий Суркис
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
