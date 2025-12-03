Шахтер подпишет лидера ЛНЗ вместо топового футболиста Кривбасса

Донецкий «Шахтер» подпишет лидера ЛНЗ Проспера Оба вместо топового легионера Глейкера Мендосы, который выступает в составе криворожского «Кривбасса».

По информации источника, «горняки» были заинтересованы в услугах 23-летнего венесуэльца, однако были вынуждены отказаться от этого трансфера из-за финансовых условий.

Стороны провели переговоров, которые завершились безрезультатно, так как «Кривбасс» требовал за легионера около пяти миллионов евро. По этой причине донецкий клуб решил подписать вместо Глейкера футболиста ЛНЗ.

«Шахтер» и черкасский клуб достигли принципиальной договоренности о переходе 22-летнего нигерийца, трансфер которого обойдется в 4,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Оба провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи. В активе Мендосы – 15 игр, пять забитых мячей и девять ассистов.