Шахтер подпишет лидера ЛНЗ вместо топового футболиста Кривбасса
Донецкий клуб отказался от услуг Глейкера Мендосы и вместо него подпишет Проспера Оба
Донецкий «Шахтер» подпишет лидера ЛНЗ Проспера Оба вместо топового легионера Глейкера Мендосы, который выступает в составе криворожского «Кривбасса».
По информации источника, «горняки» были заинтересованы в услугах 23-летнего венесуэльца, однако были вынуждены отказаться от этого трансфера из-за финансовых условий.
Стороны провели переговоров, которые завершились безрезультатно, так как «Кривбасс» требовал за легионера около пяти миллионов евро. По этой причине донецкий клуб решил подписать вместо Глейкера футболиста ЛНЗ.
«Шахтер» и черкасский клуб достигли принципиальной договоренности о переходе 22-летнего нигерийца, трансфер которого обойдется в 4,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Оба провел 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативных передачи. В активе Мендосы – 15 игр, пять забитых мячей и девять ассистов.
