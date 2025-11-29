Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 04:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 05:18
438
0

Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба

Горняки заплатят за трансфер нападающего ЛНЗ 4,5 млн евро плюс бонусы

29 ноября 2025, 04:59 | Обновлено 29 ноября 2025, 05:18
438
0
Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

«Шахтер» и черкасский ЛНЗ достигли принципиальной договоренности о переходе нападающего Проспера Оба в донецкий клуб.

Стороны согласовали все ключевые условия трансфера, включая сумму и дополнительные пункты соглашения.

22-летний нигерийский форвард присоединится к команде Арды Турана во время зимнего трансферного окна. Горняки заплатят ЛНЗ 4,5 млн евро плюс бонусы. Эта сумма почти в 4 раза превышает средства, которые черкасский клуб отдал португальской «Визеле» прошлым летом. При этом процентов от будущей перепродажи игрока ЛНЗ не получит.

Контракт Оба с «Шахтером», по информации источника, будет рассчитан как минимум на три года. Нападающий стал одним из главных открытий текущего сезона УПЛ и привлек внимание гранда украинского футбола. В нынешнем сезоне Проспер провел за ЛНЗ 15 матчей и забил 8 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро, по данным Transfermarkt.

По теме:
Назначения судей. Кто обслужит матчи Динамо и Шахтера в 14-м туре УПЛ?
Анте БЕКАВАЦ: «Шахтер – это самая сильная команда УПЛ»
Журналист Rai Sport – о звезде сборной Украины: «Он нравится Аллегри»
трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Проспер Оба ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
Футбол | 28 ноября 2025, 07:01 2
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского

Мацей Кендзьорек покинул «Динамо»

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 28 ноября 2025, 19:45 28
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер

Вернидуба точно не будет

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28.11.2025, 06:23
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
САБО: «Назначение Костюка – риск, в отличие от Шовковского, он...»
Футбол | 29.11.2025, 03:32
САБО: «Назначение Костюка – риск, в отличие от Шовковского, он...»
САБО: «Назначение Костюка – риск, в отличие от Шовковского, он...»
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 28.11.2025, 23:26
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 77
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
Вернидуб достиг соглашения о работе с девятикратным чемпионом страны
27.11.2025, 13:50 9
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем