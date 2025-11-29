Стало известно, во сколько обошелся Шахтеру форвард Проспер Оба

«Шахтер» и черкасский ЛНЗ достигли принципиальной договоренности о переходе нападающего Проспера Оба в донецкий клуб.

Стороны согласовали все ключевые условия трансфера, включая сумму и дополнительные пункты соглашения.

22-летний нигерийский форвард присоединится к команде Арды Турана во время зимнего трансферного окна. Горняки заплатят ЛНЗ 4,5 млн евро плюс бонусы. Эта сумма почти в 4 раза превышает средства, которые черкасский клуб отдал португальской «Визеле» прошлым летом. При этом процентов от будущей перепродажи игрока ЛНЗ не получит.

Контракт Оба с «Шахтером», по информации источника, будет рассчитан как минимум на три года. Нападающий стал одним из главных открытий текущего сезона УПЛ и привлек внимание гранда украинского футбола. В нынешнем сезоне Проспер провел за ЛНЗ 15 матчей и забил 8 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 1 млн евро, по данным Transfermarkt.