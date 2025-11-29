Источник: ЛНЗ планирует зимой подписать бомбардира Руха

Форвард львовского «Руха» Бабукарр Фаал может перейти в ЛНЗ во время зимней паузы. В черкасском клубе планируют оформить аренду или трансфер нападающего уже в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне 22-летний гамбийский атакующий игрок забил 5 мячей в 13 матчах. В общей сложности за время выступлений за «Рух», к которому он присоединился в феврале 2025 года, Фаал отметился 10 голами и сделал 1 ассист в 28 матчах.

Особенность потенциального перехода заключается в том, что именно под руководством Виталия Пономарева, нынешнего наставника ЛНЗ, Фаал впервые заиграл в Украине. Если сделка состоится, Бабукарр станет уже пятым экс-игроком «Руха», который оказался в черкасском клубе при Пономареве. Ранее этот путь прошли вратарь Дмитрий Ледвий, защитники Роман Дидык, Олег Горин и полузащитник Артур Рябов.

К старту 14-го тура ЛНЗ подходит на втором месте в таблице УПЛ. Ожидается, что Фаал может стать потенциальной заменой для Проспера Оба, которого активно связывают с переходом в «Шахтер».