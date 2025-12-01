«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной

30 ноября «Реал Мадрид» сыграл вничью в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1). После матча клубный телеканал Real Madrid TV указал на Де Бургоса Бенгоэчеа как на одного из главных виновников того, что команда Алонсо не одержала победу:

«Де Бургос допустил грубые ошибки против Мадрида без каких-либо оправданий. Это один из тех, кто нанес команде наибольший ущерб.

Ла Лига искажается. У Мадрида на четыре очка меньше из-за «сыновей Негрейры». Де Бургос – один из судей с самыми грубыми нарушениями против Мадрида. Существует нерегулярность, потому что VAR не вызывает судью для просмотра. Это произошло в Вальеккасе и в Жироне. И уже было в прошлом году, когда Мадрид опережал Барселону на шесть очков. Случилось против «Эспаньола», в Памплоне... и в этом году повторилось.

Независимо от того, что Мадрид играет не очень хорошо, реальность такова: судьи ставят палки в колеса Мадриду, те, кто должны принимать решения, отсутствуют, а президент их оправдывает. А кто вице-президент Федерации? Хавьер Тебас».