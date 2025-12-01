Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
Испания
01 декабря 2025, 13:14 | Обновлено 01 декабря 2025, 13:23
1646
2

«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной

В Мадриде считают, что судья допустил две грубые ошибки

01 декабря 2025, 13:14 | Обновлено 01 декабря 2025, 13:23
1646
2 Comments
«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября «Реал Мадрид» сыграл вничью в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1). После матча клубный телеканал Real Madrid TV указал на Де Бургоса Бенгоэчеа как на одного из главных виновников того, что команда Алонсо не одержала победу:

«Де Бургос допустил грубые ошибки против Мадрида без каких-либо оправданий. Это один из тех, кто нанес команде наибольший ущерб.

Ла Лига искажается. У Мадрида на четыре очка меньше из-за «сыновей Негрейры». Де Бургос – один из судей с самыми грубыми нарушениями против Мадрида. Существует нерегулярность, потому что VAR не вызывает судью для просмотра. Это произошло в Вальеккасе и в Жироне. И уже было в прошлом году, когда Мадрид опережал Барселону на шесть очков. Случилось против «Эспаньола», в Памплоне... и в этом году повторилось.

Независимо от того, что Мадрид играет не очень хорошо, реальность такова: судьи ставят палки в колеса Мадриду, те, кто должны принимать решения, отсутствуют, а президент их оправдывает. А кто вице-президент Федерации? Хавьер Тебас».

Мадридцы критикуют судью за два решения в матче: первое – гол «Жироны» возник после фола на Мбаппе, который не был зафиксирован, и второе – пенальти на Родриго при счете 1:1.

«Ты можешь не увидеть этого на поле, но для того чтобы VAR не вызвал судью пересмотреть эпизод, нет никаких аргументов. Контакт в штрафной – это пенальти», – сказали на Real Madrid TV об этом эпизоде.

По теме:
Клуб Ла Лиги назначил сразу двух главных тренеров
Реал может сменить тренера: Флорентино Перес нашел замену Хаби Алонсо
Вратарь Жироны о ничьей с Реалом: «Осталось немного досады»
Реал Мадрид судьи (арбитры) Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Жирона Ла Лига Жирона - Реал
Иван Чирко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30 ноября 2025, 20:51 15
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании

Лидировали почти в 30 очков, но в концовке позволили соперникам сократить отставание

Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Футбол | 01 декабря 2025, 11:14 0
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна
Известна причина смерти легенды Динамо Владимира Мунтяна

Экс-футболист умер из-за тяжелой болезни

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Футбол | 30.11.2025, 23:58
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 01.12.2025, 08:40
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Футбол | 01.12.2025, 10:47
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_davai
хнык хнык
Ответить
+3
gusev80 .
Раньше в Реале впереди бегало полено*, отвлекая защитников, а опасность исходила от любого игрока группы атаки. Сейчас исход встречи зависит от того, с какой ноги встал Мбаппе. 
* - при Криштиану роль полена исполнял Бензема, который впрочем после ухода того раскрылся на полную.
Ответить
-1
Популярные новости
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
Суркис начал переговоры с новым тренером, который может заменить Костюка
01.12.2025, 06:50 14
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, почему Владимир Кличко лучше Усика?»
01.12.2025, 07:22 3
Бокс
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
Усик договорился о следующем бое. Произошло непредвиденное
01.12.2025, 07:25 1
Бокс
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
29.11.2025, 11:21 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем