«Ла Лига искажается». Реал жестко раскритиковал судью матча с Жироной
В Мадриде считают, что судья допустил две грубые ошибки
30 ноября «Реал Мадрид» сыграл вничью в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:1). После матча клубный телеканал Real Madrid TV указал на Де Бургоса Бенгоэчеа как на одного из главных виновников того, что команда Алонсо не одержала победу:
«Де Бургос допустил грубые ошибки против Мадрида без каких-либо оправданий. Это один из тех, кто нанес команде наибольший ущерб.
Ла Лига искажается. У Мадрида на четыре очка меньше из-за «сыновей Негрейры». Де Бургос – один из судей с самыми грубыми нарушениями против Мадрида. Существует нерегулярность, потому что VAR не вызывает судью для просмотра. Это произошло в Вальеккасе и в Жироне. И уже было в прошлом году, когда Мадрид опережал Барселону на шесть очков. Случилось против «Эспаньола», в Памплоне... и в этом году повторилось.
Независимо от того, что Мадрид играет не очень хорошо, реальность такова: судьи ставят палки в колеса Мадриду, те, кто должны принимать решения, отсутствуют, а президент их оправдывает. А кто вице-президент Федерации? Хавьер Тебас».
Мадридцы критикуют судью за два решения в матче: первое – гол «Жироны» возник после фола на Мбаппе, который не был зафиксирован, и второе – пенальти на Родриго при счете 1:1.
«Ты можешь не увидеть этого на поле, но для того чтобы VAR не вызвал судью пересмотреть эпизод, нет никаких аргументов. Контакт в штрафной – это пенальти», – сказали на Real Madrid TV об этом эпизоде.
