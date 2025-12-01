Вратарь Жироны о ничьей с Реалом: «Осталось немного досады»

Вратарь «Жироны» Пауло Гассанига подвел итоги ничейного матча 14-го тура Ла Лиги с «Реалом» – 1:1.

«Мы хотели три очка, потому что было видно, что команда хотела, что она старалась, что у нас было больше моментов, чем у них. Думая хладнокровно, одно очко против такого соперника, возможно, – это хорошо. Но сейчас, по горячим следам, осталось немного досады, потому что я думаю, что мы могли бы взять все три очка».