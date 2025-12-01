Испания01 декабря 2025, 11:40 | Обновлено 01 декабря 2025, 11:49
Вратарь Жироны о ничьей с Реалом: «Осталось немного досады»
Пауло Гассанига считает, что каталонцы могли победить
Вратарь «Жироны» Пауло Гассанига подвел итоги ничейного матча 14-го тура Ла Лиги с «Реалом» – 1:1.
«Мы хотели три очка, потому что было видно, что команда хотела, что она старалась, что у нас было больше моментов, чем у них. Думая хладнокровно, одно очко против такого соперника, возможно, – это хорошо. Но сейчас, по горячим следам, осталось немного досады, потому что я думаю, что мы могли бы взять все три очка».
Ранее Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Жироной».
Так, Жирона за кількістю моментів була ближче до перемоги ніж Реал. Реалізація підвела.
