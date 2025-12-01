Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»
Испания
01 декабря 2025, 02:13 | Обновлено 01 декабря 2025, 02:18
АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»

Тренер Реала поделился эмоциями после матча с Жироной

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о ничейном результате (1:1) в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».

«В каждом сезоне бывают разные этапы. В начале чемпионата мы уверенно действовали в гостях, но в недавних выездных поединках ситуация изменилась.

Сегодня во втором тайме наша игра была гораздо качественнее, чем в первом. Мы смогли сравнять счет. Команда продемонстрировала желание забить, и у нас было 3-4 отличных шанса, чтобы выйти вперед и одержать победу.

Необходимо соответствовать высоким стандартам, которые установлены в «Реале». При этом сезон очень длинный.

У меня нет претензий к игрокам; они хорошо отреагировали на пропущенный гол. Нам важно сохранять единство, проявлять самокритичность, а также не терять стремления побеждать в гостевых матчах.

Нам не удалось доминировать на протяжении продолжительных отрезков, хотя мы к этому всегда стремимся. Нужно проанализировать, почему у нас это не получилось», – заявил наставник «Реала».

Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?
Реал Мадрид Хаби Алонсо Жирона Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Андрей Лунин Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
