АЛОНСО – о ничьей: «Нам важно сохранять единство»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о ничейном результате (1:1) в матче 14-го тура Ла Лиги против «Жироны».

«В каждом сезоне бывают разные этапы. В начале чемпионата мы уверенно действовали в гостях, но в недавних выездных поединках ситуация изменилась.

Сегодня во втором тайме наша игра была гораздо качественнее, чем в первом. Мы смогли сравнять счет. Команда продемонстрировала желание забить, и у нас было 3-4 отличных шанса, чтобы выйти вперед и одержать победу.

Необходимо соответствовать высоким стандартам, которые установлены в «Реале». При этом сезон очень длинный.

У меня нет претензий к игрокам; они хорошо отреагировали на пропущенный гол. Нам важно сохранять единство, проявлять самокритичность, а также не терять стремления побеждать в гостевых матчах.

Нам не удалось доминировать на протяжении продолжительных отрезков, хотя мы к этому всегда стремимся. Нужно проанализировать, почему у нас это не получилось», – заявил наставник «Реала».