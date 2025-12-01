ФОТО. Лионель Месси обновил сразу два мировых рекорда

Лионель Месси снова переписал историю: форвард «Интер Майами» побил абсолютный рекорд по ассистам и укрепил статус самого титулованного футболиста всех времен.

В кубковой победе над «Нью-Йорк Сити» (5:1) 38-летний аргентинец отдал голевой пас на Матео Сильветти и доведя число голевых передач до 405 –и тепер у него больше ассистов, чем у легенды «Реала» Ференца Пушкаша (404). При этом Пушкаш провел почти на 500 матчей меньше.

Этот матч принес трофей победителя Восточной конференции MLS и стал 47-м трофеем в его карьере – это еще один рекорд, который он продолжает увеличивать. Теперь «Интер Майами» сыграет в финале Кубка MLS против «Ванкувера».

Коллекция Месси поражает: 10 титулов Ла Лиги, 4 Лиги чемпионов, 7 Кубков Испании, трофеи клубного чемпионата мира и Суперкуба УЕФА, два титула Лиги 1, а также чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссима и олимпийское золото. Плюс восемь «Золотых мячей» – недосягаемый рекорд.

Фанаты не скрывают восторга: «У его трофейной комнаты должен быть свой индекс!»; «47 титулов… он уже ходячий музейный экспонат»; «Скоро будем обсуждать его как величайшего спортсмена в истории».

Месси показывает одно: его эпоха еще не закончилась. И вскоре он может завоевать свой 48-й трофей.