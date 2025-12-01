ВИДЕО. Криштиану Роналду пошел в ММА

Криштиану Роналду стал совладельцем ММА-промоушена «WOW FC» вместе с чемпионом UFC Илией Топурией.

Союз звезды футбола и одного из главных лиц ММА нацелен на развитие промоушена в Испании и его выход на мировой рынок.

Приход CR7 стал переломным моментом в росте «WOW FC»: компания получает мощного амбассадора и глобальный медиаресурс. Роналду подчеркнул, что ММА разделяет ценности, важные для него – дисциплину, уважение и стремление к совершенству. Его роль будет активной: популяризация спорта и вдохновение новой аудитории.

«WOW FC» уже демонстрирует взрывную динамику: посещаемость выросла более чем на 400%, трансляции идут в 170 странах. Руководство считает, что партнерство с Роналду ускорит международную экспансию. Топурия назвал появление CR7 «мощным моментом для спорта».

Альянс Роналду и Топурии может изменить статус ММА в Испании и вывести «WOW FC» на уровень глобального явления.