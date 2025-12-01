Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Криштиану Роналду пошел в ММА
Другие новости
01 декабря 2025, 02:05 |
130
0

ВИДЕО. Криштиану Роналду пошел в ММА

Альянс Криштиану Роналду и Илии Топурии

01 декабря 2025, 02:05 |
130
0
ВИДЕО. Криштиану Роналду пошел в ММА
BeInSports. Илия Топурия и Криштиану Роналду

Криштиану Роналду стал совладельцем ММА-промоушена «WOW FC» вместе с чемпионом UFC Илией Топурией.

Союз звезды футбола и одного из главных лиц ММА нацелен на развитие промоушена в Испании и его выход на мировой рынок.

Приход CR7 стал переломным моментом в росте «WOW FC»: компания получает мощного амбассадора и глобальный медиаресурс. Роналду подчеркнул, что ММА разделяет ценности, важные для него – дисциплину, уважение и стремление к совершенству. Его роль будет активной: популяризация спорта и вдохновение новой аудитории.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«WOW FC» уже демонстрирует взрывную динамику: посещаемость выросла более чем на 400%, трансляции идут в 170 странах. Руководство считает, что партнерство с Роналду ускорит международную экспансию. Топурия назвал появление CR7 «мощным моментом для спорта».

Альянс Роналду и Топурии может изменить статус ММА в Испании и вывести «WOW FC» на уровень глобального явления.

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка взбудоражила размером груди. Огонь
ФОТО. Экс-одноклубник Шевченко по Милану показал свою жену. Она – топ
ФОТО. Милевский показал, как провел ноябрь: Алиев, пиво, раки и девушка
видео бизнес lifestyle Криштиану Роналду Илия Топурия
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30 ноября 2025, 08:29 4
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика

29 ноября орлы вместе с украинцами переиграли соперников со счетом 2:1

Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 30 ноября 2025, 23:02 3
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет

Александр Козлов также покинул киевский клуб

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30.11.2025, 19:42
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30.11.2025, 03:15
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 21
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
29.11.2025, 20:00 13
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем