1 декабря 2025 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и «Полтава».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.05 для Динамо и 49.00 для Полтавы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.