Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30
1 декабря 2025 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и «Полтава».
Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
