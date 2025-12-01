Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 02:04 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава

Матч 14-го тура УПЛ начнется в 15:30

01 декабря 2025, 02:04
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Коллаж Sport.ua

1 декабря 2025 года, в воскресенье, в 15:30 стартует матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве встретятся киевское «Динамо» и «Полтава».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.05 для Динамо и 49.00 для Полтавы. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

