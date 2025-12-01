Судьба решена? Что сказал Красников об отставке тренера Металлиста

Первый вице-президент ФК «Металлист» Харьков Евгений Красников прокомментировал информацию о том, что главный тренер харьковчан Андрей Анищенко якобы прекращает работу на своей должности.

«Я провел часовую беседу с Андреем Анищенко и должен сказать, что у меня полный кредит доверия к нему, он прекрасный человек и специалист. Я не вижу другого тренера «Металлиста», кроме него. Анищенко остается главным тренером. Вопрос об отставке снят. Он продолжает работу».

На вопрос, какие он видит пути выхода из сложной турнирной ситуации, где сейчас «Металлист» разделяет 11–13 места прямо над опасной зоной стыковых матчей, Евгений Алексеевич ответил:

«Рецепт один: работать. У нас на сегодня нет возможности вести планомерную работу по усилению клуба [из-за давнего трансферного бана], но мы сохранили собственных талантливых воспитанников, и сегодня ребята 17–19 лет у нас уже являются уверенными игроками основы, они сыграли по 50–70 матчей на взрослом профессиональном уровне».

«Это не остается незамеченным, ряд игроков нашей команды вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины. Во время сезона, учитывая этот фактор и наличие травмированных в лазарете, мы практически никогда не играли в основном, оптимальном составе.

Тем не менее, даже сейчас мы видим прогресс футболистов, мы боремся за право выступать в Первой лиге и видим перспективы, по которым уже в ближайшие годы эти футболисты будут способны выполнять более амбициозные задачи.

Единственный вопрос – чтобы была такая возможность, чтобы удалось сохранить футбол в нашем родном городе и самых перспективных воспитанников.

В этом наша миссия, потому что если бы сейчас «Металлист» прекратил бороться и завершил выступления, мы потеряли бы несколько поколений талантов. А это преступление против футбола».