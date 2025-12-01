Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судьба решена? Что сказал Красников об отставке тренера Металлиста
Украина. Первая лига
01 декабря 2025, 01:28 |
133
0

Судьба решена? Что сказал Красников об отставке тренера Металлиста

Вице-президент прокомментировал информацию об увольнении Анищенко

01 декабря 2025, 01:28 |
133
0
Судьба решена? Что сказал Красников об отставке тренера Металлиста
Металлист. Андрей Анищенко

Первый вице-президент ФК «Металлист» Харьков Евгений Красников прокомментировал информацию о том, что главный тренер харьковчан Андрей Анищенко якобы прекращает работу на своей должности.

«Я провел часовую беседу с Андреем Анищенко и должен сказать, что у меня полный кредит доверия к нему, он прекрасный человек и специалист. Я не вижу другого тренера «Металлиста», кроме него. Анищенко остается главным тренером. Вопрос об отставке снят. Он продолжает работу».

На вопрос, какие он видит пути выхода из сложной турнирной ситуации, где сейчас «Металлист» разделяет 11–13 места прямо над опасной зоной стыковых матчей, Евгений Алексеевич ответил:

«Рецепт один: работать. У нас на сегодня нет возможности вести планомерную работу по усилению клуба [из-за давнего трансферного бана], но мы сохранили собственных талантливых воспитанников, и сегодня ребята 17–19 лет у нас уже являются уверенными игроками основы, они сыграли по 50–70 матчей на взрослом профессиональном уровне».

«Это не остается незамеченным, ряд игроков нашей команды вызывался в юношеские и молодежные сборные Украины. Во время сезона, учитывая этот фактор и наличие травмированных в лазарете, мы практически никогда не играли в основном, оптимальном составе.

Тем не менее, даже сейчас мы видим прогресс футболистов, мы боремся за право выступать в Первой лиге и видим перспективы, по которым уже в ближайшие годы эти футболисты будут способны выполнять более амбициозные задачи.

Единственный вопрос – чтобы была такая возможность, чтобы удалось сохранить футбол в нашем родном городе и самых перспективных воспитанников.

В этом наша миссия, потому что если бы сейчас «Металлист» прекратил бороться и завершил выступления, мы потеряли бы несколько поколений талантов. А это преступление против футбола».

Напомним, Андрей Анищенко возглавляет харьковский клуб с июня 2023 года. Специалист в прошлом работал в Академии харьковчан, а затем возглавлял команду U-19.

«Металлист» после 17 сыгранных матчей занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги.

По теме:
Нива Т – Ингулец – 0:1. Драма в Тернополе. Видео гола и обзор матча
Источник: тренер культового украинского клуба подал в отставку
Феникс-Мариуполь – ЮКСА – 1:1. Забили в конце матча. Видео голов и обзор
Евгений Красников Андрей Анищенко Металлист Харьков Первая лига Украины
Михаил Олексиенко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 2
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 1
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок

Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Авто/мото | 30.11.2025, 19:42
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Футбол | 30.11.2025, 23:02
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Динамо указало на дверь человеку, который был в клубе 36 лет
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
29.11.2025, 08:15 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
29.11.2025, 19:43
Футбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 39
Футбол
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем