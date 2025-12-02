ЛЕОНЕНКО: «У Костюка есть отмазка. Он не будет брать оттуда игроков...»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 07:45 | Обновлено 02 декабря 2025, 07:52
1720
3

Виктор поделился мыслями о перспективах Игоря Костюка в клубе

ФК Динамо. Виктор Леоненко

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями об исполняющем обязанности главного тренера команды Игоре Костюке.

«Посмотрим, как у него получится в Динамо. Одна отмазка уже есть. Костюк спокойно может сказать, что пришел в разрушенную команду. Я не думаю, что он будет кого-то брать из U-19. Раньше оттуда игроки особо не задерживались в первой команде», – сказал Леоненко.

Ранее экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «бело-синих» и то, как это повлияет на команду.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
GloryUkraine
Це не відмазка, а так і є. І звідки, як не з молодіжки Костюка брати гравців? 
На трансфери Суркіс грошей не дає, в як і дає, то купують однин непотріб. Селекція у Динамо бездарна на всі 100%.
Перець
Ну Редушко ж показав на своєму прикладі, що можливо все
Al Fredli
Костюк вляпався по повній.Але далі подивимося.Всяко буває.Он Арда Туран також довго чудив,але зараз вже всі бачать прогрес Шахтаря.Хоч і не болію за Динамо, але дивитися спокійно на те що зараз відбувається з нашим вічним конкурентом не можу.
