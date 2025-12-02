ЛЕОНЕНКО: «У Костюка есть отмазка. Он не будет брать оттуда игроков...»
Виктор поделился мыслями о перспективах Игоря Костюка в клубе
Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями об исполняющем обязанности главного тренера команды Игоре Костюке.
«Посмотрим, как у него получится в Динамо. Одна отмазка уже есть. Костюк спокойно может сказать, что пришел в разрушенную команду. Я не думаю, что он будет кого-то брать из U-19. Раньше оттуда игроки особо не задерживались в первой команде», – сказал Леоненко.
Ранее экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Владислав Ващук в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал отставку Александра Шовковского с поста тренера «бело-синих» и то, как это повлияет на команду.
