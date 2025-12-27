Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 18:57 | Обновлено 27 декабря 2025, 19:05
Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля

Брентфорд с ассистом Ярмолюком обыграл Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоялись 2 матча 18-го тура Английской Премьер-лиги с участием украинских футболистов.

«Брентфорд» Егора Ярмолюка на своем поле одолел «Борнмут» со счетом 4:1, а «Эвертон» Виталия Миколенко на выезде не сумел обыграть аутсайдера «Бернли» – 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оба украинца в матчах своих команд вышли в стартовых составах. Виталий Миколенко отыграл поединок полностью, но безрезультатно, а вот Егор Ярмолюк отличился вторым ассистом в сезоне, помогая «пчелам» забить третий гол в матче, после чего был заменен на 90-й минуте встречи.

Английская Премьер-лига 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Брентфорд – Борнмут – 4:1

Голы: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семеньо, 75

Бернли – Эвертон – 0:0

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
