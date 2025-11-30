Молчание Яремчука. Олимпиакос с украинцем оформил победу в Греции

30 ноября «Олимпиакос» провел матч против клуба «Панетоликос» в 12-м туре чемпионата Греции.

Встреча на стадионе «Панетоликос» завершилась минимальной победой гостей – 1:0. Автором победного гола стал Аюб Эль-Кааби.

В составе «Олимпиакоса» 85 минут отыграл украинский нападающий Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе.

Для украинца этот матч стал седьмым на клубном уровне в текущем сезоне: два гола и одна результативная передача.

Чемпионат Греции. 12-й тур, 30 ноября

«Панетоликос» – «Олимпиакос» – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 70