Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Греция
30 ноября 2025, 19:58 | Обновлено 30 ноября 2025, 19:59
Молчание Яремчука. Олимпиакос с украинцем оформил победу в Греции

Роман вышел в старте и отыграл 85 минут

Молчание Яремчука. Олимпиакос с украинцем оформил победу в Греции
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

30 ноября «Олимпиакос» провел матч против клуба «Панетоликос» в 12-м туре чемпионата Греции.

Встреча на стадионе «Панетоликос» завершилась минимальной победой гостей – 1:0. Автором победного гола стал Аюб Эль-Кааби.

В составе «Олимпиакоса» 85 минут отыграл украинский нападающий Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе.

Для украинца этот матч стал седьмым на клубном уровне в текущем сезоне: два гола и одна результативная передача.

Чемпионат Греции. 12-й тур, 30 ноября

«Панетоликос» – «Олимпиакос» – 0:1

Гол: Эль-Кааби, 70

Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу Роман Яремчук
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
