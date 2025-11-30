Молчание Яремчука. Олимпиакос с украинцем оформил победу в Греции
Роман вышел в старте и отыграл 85 минут
30 ноября «Олимпиакос» провел матч против клуба «Панетоликос» в 12-м туре чемпионата Греции.
Встреча на стадионе «Панетоликос» завершилась минимальной победой гостей – 1:0. Автором победного гола стал Аюб Эль-Кааби.
В составе «Олимпиакоса» 85 минут отыграл украинский нападающий Роман Яремчук, который вышел в стартовом составе.
Для украинца этот матч стал седьмым на клубном уровне в текущем сезоне: два гола и одна результативная передача.
Чемпионат Греции. 12-й тур, 30 ноября
«Панетоликос» – «Олимпиакос» – 0:1
Гол: Эль-Кааби, 70
+3 🔴⚪️🦁#OlympiacosFC #PANOLY #slgr pic.twitter.com/lgNDVqH7aZ— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два гола от Лаутаро стали единственными в матче
В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик