Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Подрез в 1/16 финала турнира WTA 125 в Анже
WTA
30 ноября 2025, 18:44 |
215
0

Стала известна соперница Подрез в 1/16 финала турнира WTA 125 в Анже

В первом раунде основной сетки Вероника сыграет против Алины Чараевой

30 ноября 2025, 18:44 |
215
0
Стала известна соперница Подрез в 1/16 финала турнира WTA 125 в Анже
Instagram. Вероника Подрез

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 299) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 125 в Анже, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка встретится с «нейтралкой» Алиной Чараевой (WTA 161). Поединок состоится 1 декабря первым запуском на центральном корте (11:00). Ранее Вероника никогда не играла с Алиной.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Если Подрез сумеет пробиться во второй круг, то там поборется либо против Алены Большовой (Испания, WTA 237), либо против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78).

Вероника вышла в основу Анже благодаря победе над Амандин Монно в единственном матче квалификации.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА WTA 125 в АНЖЕ

По теме:
Подрез одолела француженку и вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Анже
Подрез впервые с 2023 года сыграет на турнире категории WTA 125
Рейтинг WTA. Олейникова дебютировала в топ-100 после трофея в Чили
Вероника Подрез WTA Анже Алина Чараева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
Теннис | 30 ноября 2025, 02:44 0
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу
ФОТО. Алькарас присутствует на матче Интер Майами. Месси подмигнул Карлосу

Лидер мирового рейтинга АТР приехал на поединок цапель против Нью-Йорк Сити

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30 ноября 2025, 13:02 5
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса

Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30.11.2025, 09:07
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15 1
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем