Стала известна соперница Подрез в 1/16 финала турнира WTA 125 в Анже

18-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 299) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 125 в Анже, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка встретится с «нейтралкой» Алиной Чараевой (WTA 161). Поединок состоится 1 декабря первым запуском на центральном корте (11:00). Ранее Вероника никогда не играла с Алиной.

Если Подрез сумеет пробиться во второй круг, то там поборется либо против Алены Большовой (Испания, WTA 237), либо против Антонии Ружич (Хорватия, WTA 78).

Вероника вышла в основу Анже благодаря победе над Амандин Монно в единственном матче квалификации.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА WTA 125 в АНЖЕ