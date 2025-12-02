Украина. Премьер лига02 декабря 2025, 23:39 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:40
Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка
Исполняющий обязанности главного тренера киевлян должен был возглавить клуб еще летом
Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк должен был возглавить клуб еще летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
Однако, по информации источника, тогда, по определенным причинам, Александр Шовковский решил не покидать столичный клуб.
По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.
Ранее Игорь Суркис определился с будущим Игоря Костюка.
