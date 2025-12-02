Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк должен был возглавить клуб еще летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Однако, по информации источника, тогда, по определенным причинам, Александр Шовковский решил не покидать столичный клуб.

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Ранее Игорь Суркис определился с будущим Игоря Костюка.