Источник сообщил неожиданную деталь о назначении Костюка

Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 23:39 | Обновлено 02 декабря 2025, 23:40
Исполняющий обязанности главного тренера киевлян должен был возглавить клуб еще летом

Исполняющий обязанности главного тренера киевского «Динамо» Игорь Костюк должен был возглавить клуб еще летом 2025 года, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Однако, по информации источника, тогда, по определенным причинам, Александр Шовковский решил не покидать столичный клуб.

По итогам 14 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 20 очков в чемпионате Украины.

Ранее Игорь Суркис определился с будущим Игоря Костюка.

Игорь Костюк назначение тренера Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
