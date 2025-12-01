Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 22:09
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо

Легенда клуба считает, что он не задержится в первой команде надолго

01 декабря 2025, 22:09 |
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
ФК Динамо. Игорь Костюк

Бывший тренер и футболист «Динамо» Йожеф Сабо считает, что руководство киевского клуба находится в поиске нового тренера, а Игорь Костюк в первой команде надолго не задержится.

«Что будет дальше? На мой взгляд, Игорь Суркис уже ищет нового тренера», — сказал Сабо.

Костюк занял должность временного исполняющего обязанности главного тренера клуба после отставки Александра Шовковского.

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоялся матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой». Игра прошла на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Йожеф Сабо
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 1
Mamay
хто того дурня старого ше шось питає, нашо ви його тут постите
