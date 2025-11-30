В воскресенье, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Обслуживать матч будет арбитр Дмитро Панчишин из Харькова.

Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

