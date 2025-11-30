Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Полесье
30.11.2025 18:00 – перерыв 1 : 0
Заря
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 18:00 |
Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 14-го тура УПЛ состоится 30 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитро Панчишин из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Полесье – Заря
События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Гуцуляк (Полесье).
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
