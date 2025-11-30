Полесье – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 14-го тура УПЛ состоится 30 ноября в 18:00 по киевскому времени.
В воскресенье, 30 ноября, в 18:00 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Полесье» и «Заря».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Обслуживать матч будет арбитр Дмитро Панчишин из Харькова.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
События матча
