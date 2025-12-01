Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  САБО: «Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому это дано»
Другие новости
01 декабря 2025, 04:42
САБО: «Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому это дано»

Легенда киевлян высказался об игроках клуба

САБО: «Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому это дано»
ФК Динамо. Йожеф Сабо

Легендарный тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы клуба в заключительных матчах этого года.

– Йожеф Йожефович, в чемпионате до зимней паузы киевлянам осталось провести три матча («Полтава», «Кудровка» и «Верес») с командами из нижней части турнирной таблицы. Это в какой-то мере облегчает задачу Игорю Костюку, чтобы поставить команду на выигрышный путь?

– Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому дано играть на высоком уровне. Можно критиковать тренера, президента, но если футболист хочет, но не может, ничего с этим не поделаешь.

Хотя действительно, у Игоря Костюка и его подопечных есть шанс взять девять очков в этих трех матчах, поскольку ближайшие соперники не впечатляют, особенно «Полтава».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
