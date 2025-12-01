САБО: «Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому это дано»

Легендарный тренер «Динамо» Йожеф Сабо оценил перспективы клуба в заключительных матчах этого года.

– Йожеф Йожефович, в чемпионате до зимней паузы киевлянам осталось провести три матча («Полтава», «Кудровка» и «Верес») с командами из нижней части турнирной таблицы. Это в какой-то мере облегчает задачу Игорю Костюку, чтобы поставить команду на выигрышный путь?

– Показать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому дано играть на высоком уровне. Можно критиковать тренера, президента, но если футболист хочет, но не может, ничего с этим не поделаешь.

Хотя действительно, у Игоря Костюка и его подопечных есть шанс взять девять очков в этих трех матчах, поскольку ближайшие соперники не впечатляют, особенно «Полтава».