Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Лига конференций
Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»

Авторитетный специалист считает, что зимой в «Динамо» могут назначить другого наставника

Йожеф САБО: «Суркис уже ищет нового тренера»
Динамо

Завтра, 1 декабря «Динамо» в рамках украинской Премьер-лиги проведет очередной поединок, в котором встретится с аутсайдером «Полтавой». На эту игры «бело-синих» выведет Игорь Костюк, сменивший на посту главного тренера Александра Шовковского.

О перспективах этого наставника сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Йожеф Йожефович, в чемпионате до зимней паузы киевлянам осталось провести три матча («Полтава», «Кудровка» и «Верес») с командами из нижней части турнирной таблице. Это в какой-то мере облегчает задачу Игорю Костюку, чтобы поставит команду на выигрышный путь?
– Дать хорошую игру эти футболисты не могут. Не каждому дано играть на высоком уровне. Можно критиковать тренера, президента, но если футболист хочет, но не может, ничего с этим не поделаешь. Хотя действительно, у Игоря Костюка и его подопечных есть шанс взять девять очков в трех этих матчах, поскольку ближайшие соперники не впечатляют, особенно «Полтава».

– Что будет дальше?
– На мой взгляд, Игорь Суркис уже ищет нового тренера.

– Зимой будет назначен наставник на постоянной основе?
– У меня чувство, что Костюка поставили временно. Хотя я от души желаю новому тренеру успеха.

– Не каждый захочет сейчас возглавлять нынешнее «Динамо»?
– Безусловно, сейчас сложно пригласить хорошего, точнее, качественного специалиста из-за рубежа. Ему нужно платить серьезные деньги. Я сомневаюсь, что в «Динамо» располагают такими финансами. Но самая главная причина, по которой тяжело будет затянуть в Украину иностранца – это война. Когда над головой летают ракеты, непросто сосредоточиться на работе.

– Этот тренер сможет, если футболистам не хватает мастерства, заставить их проявлять характер, сыграть на эмоциях?
– Если нет характера, то его и не будет. Мы были другие. Так играть, как они играют нельзя. Я даже не исключаю, что Шовковский и сам сообщил президенту, что хочет уйти, поскольку это был кошмар. После 45 минут я выключил телевизор, чтобы не смотреть это безобразие на Кипре. Может, тренера, плавили, мне сложно сказать.

– В Лиге конференций «Динамо» еще может выйти из группы или этот вариант можно не рассматривать?
– Хочется верить в лучшее. Я хоть и критикую, но я все равно болею за «Динамо». Турнир так проходит, что после каждого тура многое меняется. То, что киевляне не обыграют «Фиорентину», это однозначно. А вот ничья во Флоренции и победа на условно своем поле над «Ноа» может позволить динамовцам попасть в 1/16 финала.

Йожеф Сабо Динамо Киев Игорь Суркис Лига конференций Полтава Кудровка Верес Ровно
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
