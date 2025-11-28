Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Лига конференций
28 ноября 2025, 13:33 |
4030
3

Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо

Мирон Маркевич считает, что у нового главного тренера не было выбора

28 ноября 2025, 13:33 |
4030
3 Comments
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Динамо. Игорь Костюк

После увольнения с поста главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, его место занял наставник клубной команды U-19 Игорь Костюк. Об этом назначении в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, Александра Шовковского на посту главного тренера сменил наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк. Это может послужить для команды хоть каким-то толчком вперед?
– Не знаю. Ему, наверное, не было, куда деваться с подводной лодки. Костюк работает в структуре клуба, назначили и все. Кто сейчас со стороны пойдет в «Динамо» работать?

Может, Костюку свежим глазом удастся что-то реанимировать, но глобально на процесс это не повлияет, поскольку еще раз скажу, что я не вижу в «Динамо» команды, нужно менять все и начинать с обороны.

Напомним, что Александр Шовковский был уволен вчера после очередной неудачи в сезоне, коим стал проигрыш в групповом раунде Лиги конференций от кипрской «Омонии» (0:2).

По теме:
«Это не футбол уровня Шахтёра». Реакция фанов на победу в Дублине
Михалик объяснил, почему Суркис решил назначить Костюка коучем Динамо
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Мирон Маркевич Игорь Костюк Александр Шовковский Динамо Киев Лига конференций Омония
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(43)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Футбол | 28 ноября 2025, 13:37 0
Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка
Леоненко назвал главную проблему Динамо после назначения Костюка

Как нового тренера воспримут Андрей Ярмоленко и другие ветераны «бело-синих»?

Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 06:23 38
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо

Вечером 27 ноября прошли матчи 4-го тура Лиги конференций

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Футбол | 28.11.2025, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Футбол | 27.11.2025, 22:27
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Футбол | 28.11.2025, 05:55
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Арне СЛОТ об отставке из Ливерпуля: «Я принял решение»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Ткаченко
І власників клубу теж треба міняти
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
vovakotik
а сам Маркевич не хоче. Чи він з Суркисами не дружить?
Ответить
0
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
ШОВКОВСКИЙ – о тяжелой травме лидера, реакции руководства и игре с Омонией
27.11.2025, 07:03 1
Футбол
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
«Мне очень жаль». Жена Усика выступила со словами соболезнования
27.11.2025, 00:07
Бокс
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 9
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
27.11.2025, 07:54 2
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
26.11.2025, 15:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем