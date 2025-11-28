Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо

После увольнения с поста главного тренера «Динамо» Александра Шовковского, его место занял наставник клубной команды U-19 Игорь Костюк. Об этом назначении в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, Александра Шовковского на посту главного тренера сменил наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк. Это может послужить для команды хоть каким-то толчком вперед?

– Не знаю. Ему, наверное, не было, куда деваться с подводной лодки. Костюк работает в структуре клуба, назначили и все. Кто сейчас со стороны пойдет в «Динамо» работать?

Может, Костюку свежим глазом удастся что-то реанимировать, но глобально на процесс это не повлияет, поскольку еще раз скажу, что я не вижу в «Динамо» команды, нужно менять все и начинать с обороны.

Напомним, что Александр Шовковский был уволен вчера после очередной неудачи в сезоне, коим стал проигрыш в групповом раунде Лиги конференций от кипрской «Омонии» (0:2).