Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 12:33 | Обновлено 28 ноября 2025, 12:38
4

Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского

Известный отечественный тренер высказался об увольнении главного тренера «Динамо»

Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского
Динамо. Александр Шовковский

Последние результаты, а тем более игра в исполнении «Динамо», мягко говоря, разочаровывали. Не удивительно, что за этим последовало увольнение главного тренер столичного клуба Александра Шовковского.

По этому поводу и не только эксклюзивно сайту Meta.ua свое мнение высказал известный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– Те, кто сейчас выходят на поле не соответствуют такому великому клубу, как «Динамо», сказал Маркевич. – А что касается увольнения Шовковского, то его ошибка была в одном: так как он выиграл чемпионат Украины, ему нужно было положить на стол президенту клуба Игорю Суркису список, примерно, из семи-восьми футболистов для усиления и давить на то, кого тренер хочет, а не тех, кого ему навязывают. Как с такой обороной играть в еврокубках. Катастрофа! Если нет, то уходить. А сейчас наставника обольют грязью, сделают виноватым во всех грехах и все на этом закончится.

Мирон Маркевич Динамо Киев Александр Шовковский Игорь Суркис
Сергей Демьянчук Источник: Meta.ua
McLay
Вся проблема Динамо в тім що оті Суркіси пхають своє рило в роботу тренерів! І доки це буде продовжуватися, ніяких результатів не буде!
onco-clown
У меня почему-то, возможно ложное, ощущение, что вот когда-то при Лобановском удалось выезжать на воспитанниках академии, в еврокубках хорошо играли, заработали...и теперь владельцы Динамо тщетно пытаются ту же схему провернуть, а оно годами не канает такое, нет талантов того уровня, да и футбол в целом изменился, но они уперто думают "тогда прошло и сейчас авось удастся".
А Маркевич нормально все сказал.
Gargantua
вот тут согласен.
сильно он президентские денежки берег, за то и поплатился, его крайним сделали.
Сейчас новый тренер придет и ему сразу бюджет на трансферы выделят. А Шовковский что, он свой, должен выжимать из того что есть.
