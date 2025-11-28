Мирон Маркевич назвал главную ошибку Александра Шовковского

Последние результаты, а тем более игра в исполнении «Динамо», мягко говоря, разочаровывали. Не удивительно, что за этим последовало увольнение главного тренер столичного клуба Александра Шовковского.

По этому поводу и не только эксклюзивно сайту Meta.ua свое мнение высказал известный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– Те, кто сейчас выходят на поле не соответствуют такому великому клубу, как «Динамо», сказал Маркевич. – А что касается увольнения Шовковского, то его ошибка была в одном: так как он выиграл чемпионат Украины, ему нужно было положить на стол президенту клуба Игорю Суркису список, примерно, из семи-восьми футболистов для усиления и давить на то, кого тренер хочет, а не тех, кого ему навязывают. Как с такой обороной играть в еврокубках. Катастрофа! Если нет, то уходить. А сейчас наставника обольют грязью, сделают виноватым во всех грехах и все на этом закончится.