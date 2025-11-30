Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам где-то повезло со жребием». Тренер ЛНЗ – о сопернике в Кубке Украины
Кубок Украины
30 ноября 2025, 12:47 |
1133
1

«Нам где-то повезло со жребием». Тренер ЛНЗ – о сопернике в Кубке Украины

В кубковом матче у черкасцев будет преимущество своего поля

30 ноября 2025, 12:47 |
1133
1 Comments
«Нам где-то повезло со жребием». Тренер ЛНЗ – о сопернике в Кубке Украины
ЛНЗ. Виталий Пономарев

28 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2025/26.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о перволиговой «Буковине» – сопернике черкасцев в четвертьфинале Кубка Украины.

– То, что это противостояние вызовет большой интерес в Черкассах и станет украшением четвертьфинальной программы – не сомневаюсь. Скрывать не буду: нам повезло со жребием, что будем играть дома. Хотя в текущем сезоне «Буковина» доказывает, что для нее не существует проблемы чужого поля.

Конечно, до начала марта, когда должен состояться кубковый поединок, еще достаточно времени, и не обойдется без кадровых изменений в обеих командах, но «Буковина» уже сейчас производит приятное впечатление своими сбалансированными действиями, наверное, и потому, что в распоряжении наставника Сергея Шищенко практически два равноценных состава. «Буковина» качественна как в позиционном нападении, так и на просторе, где опасны быстрые Виталий Дахновский и Евгений Пидлепенец.

Клубное руководство также угадало с приглашением Сергея Шищенко. Он хорошо себя зарекомендовал в предыдущих командах – «Полиссе», «Оболони», под его руководством «Буковина» близка к завоеванию путевки в УПЛ. Тем более, что делает это убедительно, не потерпев в первой части сезона ни одного поражения. Поэтому к черновчанам нужно отнестись очень серьезно.

Напомним, по итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины сформировались следующие пары: «Металлист 1925» – «Локомотив», «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь», ЛНЗ – «Буковина», «Динамо» – «Ингулец». Базовая дата матчей – третье марта 2026 года.

Ранее генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк решил отстранить легионера Эйнела Соареша от тренировок с основной командой «фиолетовых».

По теме:
В ЛНЗ объяснили отстранение легионера: «Никто не важнее клуба»
Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
ЛНЗ Черкассы Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Виталий Пономарев жеребьевка Кубка Украины
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 1
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 30 ноября 2025, 12:56 0
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Футбол | 30.11.2025, 08:29
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Футбол | 29.11.2025, 19:43
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Наскільки грамотна та толерантна людина.
Казав Шовковськогому, бери уроки у нього, ні не послухав.!!!
Ответить
+1
Популярные новости
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 65
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем