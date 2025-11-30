«Нам где-то повезло со жребием». Тренер ЛНЗ – о сопернике в Кубке Украины

28 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2025/26.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о перволиговой «Буковине» – сопернике черкасцев в четвертьфинале Кубка Украины.

– То, что это противостояние вызовет большой интерес в Черкассах и станет украшением четвертьфинальной программы – не сомневаюсь. Скрывать не буду: нам повезло со жребием, что будем играть дома. Хотя в текущем сезоне «Буковина» доказывает, что для нее не существует проблемы чужого поля.

Конечно, до начала марта, когда должен состояться кубковый поединок, еще достаточно времени, и не обойдется без кадровых изменений в обеих командах, но «Буковина» уже сейчас производит приятное впечатление своими сбалансированными действиями, наверное, и потому, что в распоряжении наставника Сергея Шищенко практически два равноценных состава. «Буковина» качественна как в позиционном нападении, так и на просторе, где опасны быстрые Виталий Дахновский и Евгений Пидлепенец.

Клубное руководство также угадало с приглашением Сергея Шищенко. Он хорошо себя зарекомендовал в предыдущих командах – «Полиссе», «Оболони», под его руководством «Буковина» близка к завоеванию путевки в УПЛ. Тем более, что делает это убедительно, не потерпев в первой части сезона ни одного поражения. Поэтому к черновчанам нужно отнестись очень серьезно.

Напомним, по итогам жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины сформировались следующие пары: «Металлист 1925» – «Локомотив», «Чернигов» – «Феникс-Мариуполь», ЛНЗ – «Буковина», «Динамо» – «Ингулец». Базовая дата матчей – третье марта 2026 года.

