В ЛНЗ объяснили отстранение легионера: «Никто не важнее клуба»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк решил отстранить легионера Эйнела Соареша от тренировок с первой командой «фиолетовых».

Менеджер, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил мотивы своего решения, лаконично прояснив ситуацию вокруг вингера, который был ключевым игроком «фиолетовых» в прошлом сезоне.

– С чем связано отстранение Эйнела? В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков, но после прихода Пономарева почти не играл.История чем-то похожа на ситуацию с Момо?

– Как я раньше говорил – никто, никогда не важнее клуба. Все остальное – второстепенное, – лаконично сказал Каюк, не вдаваясь в другие подробности.

Функционер уже не в первый раз принимает довольно неожиданные решения. В конце прошлого сезона УПЛ от тренировок с первой командой «фиолетовых» был отстранен нигерийский легионер Фрэнсис Момо, в итоге покинувший расположение клуба.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 зачетных пунктов после 14 сыгранных матчей.