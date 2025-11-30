Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ЛНЗ объяснили отстранение легионера: «Никто не важнее клуба»
Украина. Премьер лига
30 ноября 2025, 11:51 |
802
0

В ЛНЗ объяснили отстранение легионера: «Никто не важнее клуба»

Василий Каюк лаконично пояснил свое решение

30 ноября 2025, 11:51 |
802
0
В ЛНЗ объяснили отстранение легионера: «Никто не важнее клуба»
ФК ЛНЗ. Эйнел Соареш

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк решил отстранить легионера Эйнела Соареша от тренировок с первой командой «фиолетовых».

Менеджер, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил мотивы своего решения, лаконично прояснив ситуацию вокруг вингера, который был ключевым игроком «фиолетовых» в прошлом сезоне.

– С чем связано отстранение Эйнела? В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков, но после прихода Пономарева почти не играл.История чем-то похожа на ситуацию с Момо?

– Как я раньше говорил – никто, никогда не важнее клуба. Все остальное – второстепенное, – лаконично сказал Каюк, не вдаваясь в другие подробности.

Функционер уже не в первый раз принимает довольно неожиданные решения. В конце прошлого сезона УПЛ от тренировок с первой командой «фиолетовых» был отстранен нигерийский легионер Фрэнсис Момо, в итоге покинувший расположение клуба.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 29 зачетных пунктов после 14 сыгранных матчей.

По теме:
«Нам где-то повезло со жребием». Тренер ЛНЗ – о сопернике в Кубке Украины
Вторая лига. 21-й тур, 30 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь потеряла голкипера до конца года
Эйнел Соареш Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Футбол | 29 ноября 2025, 11:51 7
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Кто их привез в Динамо? Не видно, что это слабые игроки?»

Именитый украинский тренер оценил уровень Алиу Тиаре, Шолы Огунданы и Владислава Бленуце

Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 07:15 2
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

При других обстоятельствах харьковчан на «Левый Берег» не пустили бы

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Футбол | 30.11.2025, 10:29
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Сенсационный клуб УПЛ отстранил звездного легионера. Известны детали
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Футбол | 30.11.2025, 08:40
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 43
Футбол
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
30.11.2025, 03:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем