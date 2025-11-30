Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Ворсклы: «Мы хотим всегда забирать три очка и побеждать»
Украина. Первая лига
30 ноября 2025, 12:23
Дмитрий Прихна прокомментировал победу в матче с «Черноморцем»

ФК Ворскла. Дмитрий Прихна

В матче 18-го тура Первой лиги «Ворскла» на своем поле со счетом 3:0 обыграла одесский «Черноморец». Капитан полтавского клуба Дмитрий Прихна рассказал, как «Ворскле» удалось обыграть одного из лидеров Первой лиги.

«Как готовились к игре? Как обычно. Проводили теоретические занятия, была тактика на игру, под соперника, как всегда готовились. Потому что каждую игру хотим выигрывать, каждую игру мы хотим забирать три очка. То ли это лидер, то ли это команда, которая ниже, нам все равно. Мы хотим всегда забирать три очка и побеждать. Конечно, все рады. Хорошо, что получилось в конце сезона порадовать болельщиков, дать им эти эмоции, и нам с немножко более спокойной душой уйти уже в отпуск.

Помог ли углубленный разбор соперника? Думаю 100% да, потому что это помогает очень нам в игре, когда тренерский штаб дает нам какие-то нарезки, как кто играет, какой ногой, какие сильные качества у футболистов. Поэтому спасибо тренерскому штабу, что тратят свое время на все это и доносят нам эту информацию. Она действительно помогает, потому что Черноморец очень хорошая команда с хорошими футболистами. Поэтому нужно было подготовиться максимально.

Каждую игру хотим играть с таким же результатом, с такой же отдачей, но, к сожалению, пока нет какой-то стабильности. Одну игру играем супер там по эмоциям, по моментам и так далее, а другую чего-то спим на игре. Не знаю, будем работать над этим, потому что это реально наша проблема, что нет стабильности.

Изменилось ли что-нибудь с приходом нового тренера? Я думаю, что эти изменения так же дали нам какой-то толчок, чтобы задуматься футболистам о своей игре. Потому что все желают быть там вверху турнирной таблицы. Новые тренеры, которые сейчас с нами работают, они нам дают большее понимание того, чтобы мы были одним целым, семьей. Где-то у нас не хватает борьбы друг за друга, отработки и так далее. Стараются сделать так, чтобы мы были едины, одним целым. Это, пожалуй, самое важное изменение, которое произошло при новых тренерах», – сказал Дмитрий Прихна.

