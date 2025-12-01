Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Максим Шацких смог бы в будущем возглавить киевский клуб.
– В одном из интервью Максим Шацких говорил, что не против возглавить Динамо.
– Ну я не знаю. Возможно, и был разговор президента с Шацких. Может быть. Он работал в Узбекистане, поэтому может и он возглавить Динамо
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
