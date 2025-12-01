Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 07:44
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба

Йожеф считает, что клуб мог бы возглавить Максим Шацких

Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо считает, что Максим Шацких смог бы в будущем возглавить киевский клуб.

– В одном из интервью Максим Шацких говорил, что не против возглавить Динамо.

– Ну я не знаю. Возможно, и был разговор президента с Шацких. Может быть. Он работал в Узбекистане, поэтому может и он возглавить Динамо

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

